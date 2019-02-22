Akp'nin Sağlıkta Yaptığı 'Devrim': Prefabrik Poliklinik!

Sağlık Bakanlığı'nın 150 yatak kapasiteli, modern ve dijital alt yapıya sahip hastane vaadi prefabrik poliklinik ile sonuçlandı.

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Murat Bakan konuyla ilgili, "Tam teşekküllü hastaneyi yıktılar. Hastane yapacaklarını iddia ettikleri alan senelerce moloz yığınıyla bekledi. Gelinen noktada Sağlık Bakanlığı'nın 150 yatak kapasiteli, modern ve dijital alt yapıya sahip bir hastane vaadi prefabrik poliklinik ile sonuçlandı. Bu saçmalık; vatandaşı, şehirlerin bir ucuna yaptığınız ve dayattığınız şehir hastanelerine mecbur bırakma politikasının bir ürünüdür. AKP'nin sağlıkta yaptığı 'devrim' budur; prefabrik poliklinik!" dedi.

PREFABRİK POLİKLİĞİN AÇILIŞINA KONFETİ BÜTÇESİ Mİ?

CHP'li Bakan, 2019 Yılı Yatırım Programı'nda Karşıyaka Devlet Hastanesi için ayrılan bütçeye de dikkat çekti ve "Hem yıkım kararı hem yapılması konusu kamuoyunda tartışılan Karşıyaka Devlet Hastanesi'nin inşaatı -iyimser olacaksak- en erken 2020'ye kaldı… Düşünün ki, 2019 Yılı Yatırım Programı'na göre; Karşıyaka Devlet Hastanesi için 2 bin TL ayrılmış! Koskoca hastane projesi için ayrılan bütçe asgari ücretin altında! Bu 2 bin TL ile ne yapacaklar merak ediyoruz. Prefabrik polikliniğin açılışı için patlatacakları konfetilere mi harcayacaklar?" diye konuştu.