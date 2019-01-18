AKP Parti'li Başkan Böyle Oy İstedi: Hepimizi Kazığa Oturturlar
1 saat önce
AK Parti'li Belediye Başkanı Böyle Oy İstedi: Kazanamazsak Kazığa Oturturlar Kahramanmaraş'ın Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, "Türkiye geneli yüzde 52'nin altına düşersek tahmin ediyorum ki bizi darağacına çekip kazığa oturtacaklar" diyerek oy istedi Cumhur İttifakı,...
AK Parti'li Belediye Başkanı Böyle Oy İstedi: Kazanamazsak Kazığa Oturturlar Kahramanmaraş
'ın Afşin
Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven
, "Türkiye
geneli yüzde 52'nin altına düşersek tahmin ediyorum ki bizi darağacına çekip kazığa oturtacaklar" diyerek oy istedi Cumhur İttifakı, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde de birlikte seçime gitme kararı aldı. AK Parti teşkilatı bu kararı kutlamak için diğer ittifak ortağı MHP
'ye ziyarete gitti. Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih
Güven'in konuşması sosyal medyada gündem oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:56 Kaynak: Youtube
AK Parti'li Belediye Başkanı Böyle Oy İstedi: Kazanamazsak Kazığa Oturturlar
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