Son Dakika Haberleri: AKP Parti'li Başkan Böyle Oy İstedi: Hepimizi Kazığa Oturturlar

AKP Parti'li Başkan Böyle Oy İstedi: Hepimizi Kazığa Oturturlar

1 saat önce

AK Parti'li Belediye Başkanı Böyle Oy İstedi: Kazanamazsak Kazığa Oturturlar Kahramanmaraş'ın Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, "Türkiye geneli yüzde 52'nin altına düşersek tahmin ediyorum ki bizi darağacına çekip kazığa oturtacaklar" diyerek oy istedi Cumhur İttifakı,...

AK Parti'li Belediye Başkanı Böyle Oy İstedi: Kazanamazsak Kazığa Oturturlar Kahramanmaraş'ın Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, "Türkiye geneli yüzde 52'nin altına düşersek tahmin ediyorum ki bizi darağacına çekip kazığa oturtacaklar" diyerek oy istedi Cumhur İttifakı, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde de birlikte seçime gitme kararı aldı. AK Parti teşkilatı bu kararı kutlamak için diğer ittifak ortağı MHP'ye ziyarete gitti. Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven'in konuşması sosyal medyada gündem oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:56 Kaynak: Youtube

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AK Parti'li Belediye Başkanı Böyle Oy İstedi: Kazanamazsak Kazığa Oturturlar 5 İşçinin Hayatını Kaybettiği Siteler'de Suriyeli İşçilerin Dramı

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