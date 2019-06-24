AKP Seçmeni İstanbul'daki Seçim Sonuçlarını Nasıl Değerlendiriyor?
1 saat önce
AKP seçmeni İstanbul'daki seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyor?
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 09:02
AKP seçmeni İstanbul
'daki seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyor? Amerikan haber ajansı AP'ye konuşan AKP'li seçmenler, sonuçlardan duydukları üzüntüyü dile getirdi
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