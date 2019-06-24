Son Dakika Haberleri: AKP Seçmeni İstanbul'daki Seçim Sonuçlarını Nasıl Değerlendiriyor?
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AKP Seçmeni İstanbul'daki Seçim Sonuçlarını Nasıl Değerlendiriyor?

1 saat önce

AKP seçmeni İstanbul'daki seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyor?

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AKP seçmeni İstanbul'daki seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyor? Amerikan haber ajansı AP'ye konuşan AKP'li seçmenler, sonuçlardan duydukları üzüntüyü dile getirdi
AKP Seçmeni İstanbul'daki Seçim Sonuçlarını Nasıl Değerlendiriyor?
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 09:02 
İstanbul, AK Parti, Güncel
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