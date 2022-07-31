AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Cemevi Saldırısını Kınadı: "Kirli Provokasyon Boşa Çıkarıldı. Canlarımızla Birliğimiz ve Dirliğimiz Daim Olsun"

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Canlarımıza geçmiş olsun... Ankara'da üç ayrı Cemevi'ne yapılan saldırıları lanetliyoruz. Bu saldırılar hepimize yapılmıştır. Muharrem ayında bu saldırı ve provokasyonların amacı bellidir. Bunlara asla izin verilmeyecektir. Zanlı Emniyet güçlerimiz tarafından yakalandı. Kirli provokasyon boşa çıkarıldı. Saldırgan hukuk önünde hesabını verecektir. Canlarımızla birliğimiz ve dirliğimiz daim olsun" dedi.

Aleviler için kutsal Muharrem ayının birinci gününde Ankara Çankaya'daki Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı, Ana Fatma Cemevi ve Mamak'taki Şah-ı Merdan Cemevi'ne dün arka arkaya saldırı yapıldı. AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bugün sosyal medya hesabından konu ile ilgili açıklama yaptı. Çelik'in açıklaması şöyle:

"KİRLİ PROVOKASYON BOŞA ÇIKARILDI. SALDIRGAN HUKUK ÖNÜNDE HESABINI VERECEKTİR"

"Canlarımıza geçmiş olsun... Ankara'da üç ayrı Cemevi'ne yapılan saldırıları lanetliyoruz. Bu saldırılar hepimize yapılmıştır. Muharrem ayında bu saldırı ve provokasyonların amacı bellidir. Bunlara asla izin verilmeyecektir. Zanlı Emniyet güçlerimiz tarafından yakalandı. Kirli provokasyon boşa çıkarıldı. Saldırgan hukuk önünde hesabını verecektir. Canlarımızla birliğimiz ve dirliğimiz daim olsun."