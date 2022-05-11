AKP ve MHP'den "Sosyal Medya Yasası" İçin "Kapalı" Toplantı - Son Dakika
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AKP ve MHP'den "Sosyal Medya Yasası" İçin "Kapalı" Toplantı

11.05.2022 12:21
AKP ve MHP'den "Sosyal Medya Yasası" İçin "Kapalı" Toplantı

AKP ve MHP, kamuoyunda “sosyal medya düzenlemesi” olarak bilinen kanun teklifi için TBMM’de kapalı toplantı yaptı. Toplantıda; bant daraltmadan reklam yasağına kadar sosyal medya üzerinde uygulanacak yaptırımların masaya yatırıldığı öğrenildi.

AKP ve MHP, kamuoyunda "sosyal medya düzenlemesi" olarak bilinen kanun teklifi için TBMM'de kapalı toplantı yaptı. Toplantıda; bant daraltmadan reklam yasağına kadar sosyal medya üzerinde uygulanacak yaptırımların masaya yatırıldığı öğrenildi.

Kamuoyunda "sosyal medya düzenlemesi" olarak bilinen ve başlığının 'Dijital Hizmetler Yasa Teklifi' olabileceği belirtilen kanun teklif için son değişiklikler yapılıyor.

AKP tarafından hazırlanan 69 maddelik kanun teklifi, bayram öncesinde MHP'ye sunulmuştu. Teklif ile "gerçek hayatta suç olanın internet ortamında da suç olmasının" temel ilke olarak kabul edilmesi; mahkemeler tarafından "yalan ya da dezenformasyon" içeren haberlerin tespit edilmesi, internet haber siteleriyle ilgili "internet medya kanunu" getirilmesinin öngörüldüğü belirtilmişti.

Teklifin önümüzdeki ay, TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyordu.

Bayram tatili sonrasında AKP ve MHP, yasa teklifi çalışmalarına hız verdi. Milletvekilleri, dün, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Salonu'nda bir araya geldi. "Kapalı" toplantıya AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın başkanlık ettiği öğrenildi.

Toplantıda; bant daralmadan reklam yasağına kadar sosyal medya üzerinde uygulanacak yaptırımların masaya yatırıldığı belirtildi.

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Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti, Medya, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel AKP ve MHP'den 'Sosyal Medya Yasası' İçin 'Kapalı' Toplantı - Son Dakika


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