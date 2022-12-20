Milyonlar EYT düzenlemesini bekliyordu! Meclisten tatil kararı geldi - Son Dakika
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Milyonlar EYT düzenlemesini bekliyordu! Meclisten tatil kararı geldi

20.12.2022 23:35

Emeklilikte yaşa takılan (EYT) milyonlar düzenlemeyi beklerken Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) 27, 28, 29 Aralık günlerinde tatil olması kararlaştırıldı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Emeklilikte yaşa takılanlar ne oldu? Söz verdiniz, 2022 bitmeden meclisten geçecekti" sözleriyle AK Partililere tepki gösterdi.

AK Parti, Meclis'in 27, 28, 29 Aralık günlerinde tatil olmasını önerdi. AK Parti'nin önerisi, MHP'li milletvekillerinin desteğiyle kabul edildi.Meclis'teki yasama faaliyetleri ocak ayında yeniden başlayacak. Bu gelişme EYT düzenlemesini bekleyen milyonları hayal kırıklığına uğrattı.

"EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR NE OLDU?"

Duruma tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bu grup önerisinin Türkçesi ne biliyor musunuz? Verilen sözler tutulmadan sene kapatılıyor. Grup önerisi diyor ki 'Anayasa'ya açık aykırı, Anayasa'ya karşı suç işleme torbasını bu hafta hallediyoruz, gelecek hafta çalışmıyoruz'. Emeklilikte yaşa takılanlar ne oldu? Bir bakan öyle konuşuyordu. Söz verdiniz, '2022 bitmeden Meclis'ten geçecek' diye." dedi.

"EYT İLE İLGİLİ DÜZENLEMEYİ YAPMADAN GİDİYORSUNUZ?"

Özel sözlerini şöyle sürdürdü: "Emeklilikte yaşa takılanları boynu bükük bırakıp, yılbaşı gecesi yeni yıla mutlulukla gireceklerine endişeyle, tedirginlikle girmelerini sağlayacak bir grup önerisi getirmişsiniz. Biz, emeklilikte yaşa takılanlarda herhangi bir ayrımı, herhangi bir kısıtlamayı, özellikle yaş sınırlamasını kesinlikle kabul etmiyoruz. MHP'nin 5 yıl önce, 4 yıl önce verilmiş kanun teklifi var. 4 yıldır insanlar bunu bekliyorlar. Siz dediniz ki 'Seçimi kaybedeceğimizi bilsek geçirmeyeceğiz'. Onlar da size uydular, gördünüz seçim gidiyor, 'Şimdi getireceğiz' dediniz ama 2022 bitiyor, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemeyi yapmadan gidiyorsunuz. Ayrıca, sözleşmelilere kadro sözünüz var, sözleşmelilere kadroyu vermeden gidiyorsunuz"

"ÇOK YAKINDA ÇÖZECEĞİZ"

Özel'e yanıt veren AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç ise "Sayın Özel, grup önerimizde olmayan hususlar olduğunu belirterek, bazı konular gündeme getirilmeden Meclis'in çalışmalarına ara vereceği şeklinde bir yorum yaptı. Bunu kabul etmek mümkün değil. Bir kere emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'mızın çalışması son aşamaya geldi ve kanun teklifine dönüşmek üzere. İnşallah burada hep beraber emeklilikte yaşa takılanlar problemini, AK Parti'nin devraldığı bir problem o da kronik sorunu da çok yakın zamanda çözeceğiz. Asgari ücret görüşmeleri devam ediyor ve burada alım gücünü koruyacak bir ücretin belirleneceğine inanıyoruz; bunu başlangıçta da söylemiştik. Sözleşmelilere kadro gündemimizde, yakın zamanda o da Meclis'in gündemine gelecek. Kamu Denetçiliği raporunun görüşmelerini gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, EYT, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milyonlar EYT düzenlemesini bekliyordu! Meclisten tatil kararı geldi - Son Dakika

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