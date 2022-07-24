AKP'ye Oy Veren Elazığlı Yurttaş: "Şu Anda Pişmanım. Bundan Sonra Tövbeler Olsun. Bıktım Artık Yeter" - Son Dakika
Üye Girişi

AKP'ye Oy Veren Elazığlı Yurttaş: "Şu Anda Pişmanım. Bundan Sonra Tövbeler Olsun. Bıktım Artık Yeter"

24.07.2022 14:40

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’a Elazığ’ın Maden ilçesinde emekli yurttaş Kemal Kuruyer, “AK Parti’ye oy veriyordum ama şu anda pişmanım… Ama bundan sonra tövbeler olsun. Bıktım artık, yeter” dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'a Elazığ'ın Maden ilçesinde emekli yurttaş Kemal Kuruyer, " AK Parti'ye oy veriyordum ama şu anda pişmanım… Ama bundan sonra tövbeler olsun. Bıktım artık, yeter" dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Gezin Plaj köyünde dün yurttaşlarla bir araya geldi. Erol, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Elazığ'ı kalkınmada öncelikli pilot il yapacağı sözünü anımsatarak, şunları söyledi:

"Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ Ticaret Lisesi'ni birincilikle bitiren bir öğrenci. Elazığ'a karşı özel bir ilgisi var ve iktidar olduğumuzda, Genel Başkanımızı Cumhurbaşkanı yaptığımızda, Elazığ'ı kalkınmada öncelikli pilot il ilan edeceğiz. Yani bu bölgede öncelikli il olarak Elazığ değerlendirilecek ve Elazığ'ın sorunlarıyla ilgili çözümleri bizler iktidar olmadan önce anlatacağız."

"BUNDAN SONRA TÖVBELER OLSUN. BIKTIM ARTIK"

Emekli yurttaş Kemal Kuruyer ise Erol'a AKP'ye oy verdiğini belirterek, "AK Parti'ye oy veriyordum, ama şu anda pişmanım. Çünkü bu yapılanlar, edilenler hepsi bence göstermelik. Yalanla, dolanla bu iş olmuyor. İcraat isterim, icraat. Yani ben bakıyorum şu anda, nasıl oy vermişim, nasıl olmuş. 20 yıldır üye olmadığım halde beni üye yaptılar. Şu anda devamlı üyeyim, bana mesajlar geliyor. Ama bundan sonra tövbeler olsun. Bıktım artık, yeter" diye konuştu.

YORUMLAR
500
CHP'li Faik Öztrak'a tepki gösteren Mevlüde teyze Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü: Millet olarak Erdoğan bolluğu gördük CHP'li Faik Öztrak'a tepki gösteren Mevlüde teyze Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü: Millet olarak Erdoğan bolluğu gördük CHP Gençlik Kolları'ndan AK Parti'ye 'kargo paketi' CHP Gençlik Kolları'ndan AK Parti'ye 'kargo paketi'
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AKP'ye Oy Veren Elazığlı Yurttaş: 'Şu Anda Pişmanım. Bundan Sonra Tövbeler Olsun. Bıktım Artık Yeter' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
14:22 ABD'den bir skandal daha! Suriye'de öldürülen teröristler için taziye yayınladılar
14:21 Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun mini şortu olay oldu: Altında bir şey yok gibi
14:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a Lozan mesajı: Türk azınlığın hakları yok sayılıyor
14:01 Cem Yılmaz lüks aracıyla Bodrum'da kazaya karıştı
13:50 Aydın'da şizofreni gencin kendisini uyardığı için darp ettiği babası yaşamını yitirdi
13:47 Karı kocanın kavgasında kan aktı! Eşine kurşun yağdıran koca kendini öldürdü
13:35 Ece Erken tatil paylaşımına gelen yoruma isyan etti: Başınıza gelir yapmayın
13:24 İmajını yenileyen Bülent Ersoy saçlarını turuncuya boyattı
13:18 Doktor, karısının cinsel organında prezervatif olduğunu söyleyince aldatıldığını anladı
13:06 Selen Görgüzel'den 'sünnet derisinden estetik' tepkilerine yanıt: Hasta mısınız?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2022 14:40:20. #1.11#
SON DAKİKA: AKP'ye Oy Veren Elazığlı Yurttaş: "Şu Anda Pişmanım. Bundan Sonra Tövbeler Olsun. Bıktım Artık Yeter" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement