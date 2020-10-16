Akpazar Ovası'nda çiftçilerin yüzü güldü - Son Dakika

Akpazar Ovası'nda çiftçilerin yüzü güldü

16.10.2020 09:49
Akpazar Ovası'nda çiftçilerin yüzü güldü, System.String[]

Tunceli Akpazar Ovası pompaj sulaması sayesinde 8 bin 144 dekar alanda sulu tarım yapılmasıyla hasat yapan çiftçinin yüzü güldü.

Tunceli Akpazar Ovası pompaj sulaması sayesinde 8 bin 144 dekar alanda sulu tarım yapılmasıyla hasat yapan çiftçinin yüzü güldü.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Tunceli'de yapılan yatırımlar, toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiği belirtildi.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Tunceli ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığını aktardı.

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını ifade eden DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselterek göçü önlüyor" dedi.

Tunceli sınırları içinde yer alan Akpazar Ovası Pompaj Sulamasında 2020 yılı ürün hasadında yaşanan verim artışı ve sağlanan faydanın çiftçilerin yüzünü güldürdüğüne değinen Yıldız, "Su kaynağı 58,33 milyon metreküp depolaması olan Tatar Barajı'ndan alınan sulama suyu, 72 metre terfi ile yükleme havuzuna, oradan da borulu sulama şebekesine iletilmektedir. 2017 yılında işletmeye alınan sulamada, sulanan alanda her yıl yüzde 50 oranında artış sağlanarak 2020 yılında toplam alanın yüzde 55'i olan 8 bin 144 dekar alanda sulu tarım yapıldı. Akpazar Ovası Sulaması sulama şebekesinin basınçlı borulu ve sayaçlı sistem olması ve her geçen yıl sulamaya olan talebin artması ve sulama ücretlerinin de aksatılmadan ödendiği bir sulama olup, çiftçilerimizin gelirinde oluşturduğu artış ve sağladığı verim nedeniyle yüzleri güldürmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı. - TUNCELİ

Akpazar Ovası'nda çiftçilerin yüzü güldü
Akpazar Ovası'nda çiftçilerin yüzü güldü
Akpazar Ovası'nda çiftçilerin yüzü güldü
Akpazar Ovası'nda çiftçilerin yüzü güldü

Tunceli, Akpazar, Hasat, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Akpazar Ovası'nda çiftçilerin yüzü güldü - Son Dakika Ekonomi

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