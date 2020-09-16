Akpınar'da "Kovid-19 tedbirleri" denetimi - Son Dakika

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik Kırşehir Valisi İbrahim Akın başkanlığındaki heyet denetim yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali İbrahim Akın ve beraberindeki heyet, Akpınar'da esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek, koronavirüs tedbirlerine uyulmasını istedi.

Vali Akın, herkesin alınan tedbirlere uymasıyla koronavirüse karşı başarılı olunacağını kaydetti.

Koronavirüsle mücadelede temel unsurlar olan maske, mesafe ve temizlik kurallarına hassasiyetle uyulması gerektiğini vurgulayan Akın, "Esnaf ve vatandaşlarımıza hatırlatmalarda bulunuyoruz. Toplum sağlığının korunması için herkesin tedbirlere mutlaka riayet etmesi gerekiyor. Denetimlerle toplumda duyarlılık ve farkındalık oluşturmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Denetimlere, Akpınar Kaymakamı Fatih Özcan, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, Akpınar Belediye Başkanı Şükrü Turgut ve ilgili kurum amirleri de katıldı.