Akpınar esnafından Büyükşehir'e teşekkür - Son Dakika

Akpınar esnafından Büyükşehir'e teşekkür

31.03.2021 17:40
Akpınar esnafından Büyükşehir'e teşekkür, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde Malatya Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay ve bazı daire başkanları ile birlikte Akpınar Meydanı'nda tamamlanan yol çalışmaları ile devam eden kaldırım...

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde Malatya Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay ve bazı daire başkanları ile birlikte Akpınar Meydanı'nda tamamlanan yol çalışmaları ile devam eden kaldırım çalışmalarını inceledi.

Akpınar Meydanı'nda yapılan çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür eden esnaflar adına konuşan ve Başkan Gürkan'a sorunlarına gösterdiği ilgiden dolayı bir buket çiçek veren Ali Uçar, "Akpınar Meydanı yıllardır kanayan bir yaraydı. Trafikte aksamalar oluyordu. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'dan Allah razı olsun bu sorunumuzu çözdü" şeklinde konuştu.

"Büyükşehir belediye başkanımıza teşekkür ediyorum"

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a sorunlarına gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür eden Malatya Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce ise yaptığı konuşmada, "Sayın Başkanımız buradaki trafik yoğunluğunun azaltılması ve trafiğin rahatlatılması için teknik heyet görevlendirdi. Akpınar Meydanı'nda yapılan yanlış uygulamadan dolayı sorunlar vardı. Akpınar Meydanı tekrar eski haline getirildi. Trafikte büyük bir rahatlama sağlanmış oldu. Ayrıca Pandemi sürecinde Büyükşehir Belediye Başkanımızın esnaflarımıza ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza büyük destekleri oldu. Gerek market çekleri gerek gıda kolileri olsun gerekse de öğrencilere tablet desteği olsun bu yardımlarından dolayı şahsım ve esnaf arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Trafik sorununu minimize etmek için gayret gösteriyoruz"

Malatya'da trafikte yaşanan sorunlarını minimize etmek için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirten Başkan Gürkan'da yaptığı konuşmada, "Şehrin trafik hareketliliğinin daha sağlıklı, huzurlu ve güvenli olması noktasında bir taraftan yeni bulvar ve caddeleri hizmete açarken bir taraftan da bağlantı yollarının açılması ile ilgili çalışmalarımızı yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu anlamda trafik yoğunluğunun yaşandığı bu alanla ilgili olarak gerekli değerlendirmeleri yaparak gidiş ve geliş olarak yeniden planladık. Yapılan çalışmalar neticesinde trafik daha akışkan bir hale geldi" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Başkan Gürkan beraberindeki heyetle birlikte esnafları da ziyaret ederek bir süre sohbet etti. - MALATYA

Akpınar esnafından Büyükşehir'e teşekkür
Akpınar esnafından Büyükşehir'e teşekkür
Akpınar esnafından Büyükşehir'e teşekkür

Selahattin Gürkan, Ali Uçar, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Akpınar esnafından Büyükşehir'e teşekkür - Son Dakika


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