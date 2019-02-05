Son Dakika Haberleri: Akpınar: "Gaü Başarı Yolcuğunda Hep Yanında Olacak"

Akpınar: "Gaü Başarı Yolcuğunda Hep Yanında Olacak"

2 saat önce

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Yüksek Lisans öğrencisi milli atlet Yiğitcan Hekimoğlu, GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar'a ziyarette bulundu.

Akpınar:
Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Yüksek Lisans öğrencisi milli atlet Yiğitcan Hekimoğlu, GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar'a ziyarette bulundu.

Ziyaret sonrasında açıklamada bulunan GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, GAÜ sponsorluğunda başarıdan başarıya koşan, milli atlet Yiğitcan Hekimoğlu ve annesi Aynur Hekimoğlu'nun kendisini ziyaret ettiğini belirterek, "Yiğitcan'dan 2018 başarı hikayesinin basın arşivini teslim aldım. Sadece KKTC'nin değil; Anavatanımızın da büyük gururu. Olimpiyatlardaki başarıları ile sınırlı kalmayan; Avrupa, Balkanlar ve Akdeniz Atletizm müsabakalarında da altın ve gümüş madalyaları ile bizleri gururlandırmış milli atletimiz. Sevgili Yitcan'a başarılar diliyorum. Üniversiten GAÜ; başarı yolculuğunda hep yanında olacak" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:42 Kaynak: İHA

Girne, Serhat Akpınar, Spor
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