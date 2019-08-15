Son Dakika Haberleri: Akpınar Hedik Festivali'nin 10'uncusu düzenlendi
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Akpınar Hedik Festivali'nin 10'uncusu düzenlendi

1 saat önce

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde Hedik Festivali düzenlendi.

Akpınar Hedik Festivali'nin 10'uncusu düzenlendi, System.String[]
Kırşehir'in Akpınar ilçesinde Hedik Festivali düzenlendi.
Akpınar Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl 10'uncusu düzenlenen festivalde vatandaşlara buğdayın kavrulmasıyla hazırlanan hedikler ikram edildi.
Festivalde konuşan Kaymakam Furkan Korkusuz, festival ve kültürel etkinliklerin ilçelerin tanıtımına önemli katkılar verdiğini, bölgede yaşayan vatandaşların birbiriyle kaynaşmasını ve bir araya gelmelerini sağladığını aktardı.
Belediye Başkanı Şükrü Turgut ise mutlu olduklarını, her yıl tekrar yapmak için gayret göstereceklerini, unutulmaya yüz tutmuş değerleri gün yüzüne çıkarmaya çalışacaklarını ifade etti.
Akpınar Hedik Festivali kapsamında meydanda oluşturulan platformda çeşitli sanatçılar konser verdi. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte, çevre il, ilçe ve köylerden gelen vatandaşlara hedik ikram edildi.
Kırşehir, Akpınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 02:19 Kaynak: AA
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