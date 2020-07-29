Akpınar ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde mandırada elektrik kontağından yangın çıktı.

23 büyükbaş hayvanın kurtarıldığı yangın, mandırada bulunan elektrik kontağının şase yapması sonucu çıktı. Akpınar ve Kırşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın ilçede korkuya neden oldu. İlçe Belediye Başkanı Şükrü Şükrü Turgut ve ilçe Kaymakamı Furkan Korkusuzun da katıldığı ve takip ettiği yangını söndürme çalışmalarında can kaybı olmadı. İtfaiye birimlerinin yangını söndürme ve soğutma çalışmalarına ilçe halkı da destek verdi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - KIRŞEHİR