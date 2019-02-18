Akpınar Kaymakamı Bilal Basri'den Okul Ziyaretleri

Akpınar Kaymakamı Bilal Basri, çocukların eğitimlerde başarılarını arttırarak, Türkiye sıralamasında yükseltmek adına daha çok çalışılması gerektiğini bildirdi.

Akpınar Kaymakamı Bilal Basri, çocukların eğitimlerde başarılarını arttırarak, Türkiye sıralamasında yükseltmek adına daha çok çalışılması gerektiğini bildirdi.



Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaymakam Basri, ilçe merkezindeki ilk ve ortaokulları ziyaret etti.



Fatih Sultan Mehmet İlkOkulunda öğrenci, öğretmen ve idarecilerin talep, görüşlerini alan Basri, burada yaptığı konuşmada, çocuklarla daha fazla zaman geçiren öğretmenlerin, onları geliştirici ve yönlendirici konumda olduğunu anımsattı.



Basri, "Herkesin desteğiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı en güzel şekilde yetiştirmemiz gerekiyor. Herkesin hayatında hocasının ve hocalarının büyük izleri vardır. Onun için bazen bir bakış, bir dokunuş, bir çocuğun hayatını değiştirilebilir. Her çocuk farklı bir dünyadır. Onların dünyalarına farklı yöntem ve araçlarla inebilmeliyiz. Yeteneklerimizi çocuklarımızı kazanmaya yönelik sarf etmeliyiz. Hamdolsun ilçemizde eğitim ve öğretim adına son derece güzel örnekler ve başarılı sonuçlar yaşıyoruz. Bunu ileriye taşımak ve çocukların eğitimlerde başarılarının arttırarak, Türkiye sıralamalarında yükseltmek adına daha da çok çalışmalıyız." sözlerini kullandı.



Ziyaretlerde İlçe Milli Eğitim Müdürü Örsan Pınar ve okul müdürleri hazır bulundu.

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