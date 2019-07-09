Son Dakika Haberleri: Akpınar Kaymakamı Furkan Korkusuz'dan köy ziyaretleri
Son Dakika Güncel Haber

Akpınar Kaymakamı Furkan Korkusuz'dan köy ziyaretleri

25 dakika önce

Akpınar Kaymakamı Furkan Korkusuz, ilçeye bağlı köyleri ziyaret ederek, vatandaşın taleplerini dinledi.

Akpınar Kaymakamı Furkan Korkusuz'dan köy ziyaretleri, System.String[]
Akpınar Kaymakamı Furkan Korkusuz, ilçeye bağlı köyleri ziyaret ederek, vatandaşın taleplerini dinledi.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hacımirza ve Eşrefli köylerine giden Korkusuz, yürütülen çalışmalarla ilgili vatandaşları bilgilendirdi.
Vatandaşların ve köylerinin genel sorunlarını yerinde dinleyen Korkusuz, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "Hacımirza ve Eşrefli köy muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla bir araya gelerek, sıkıntılarını öğrendik, taleplerini aldık. Devam eden projeler hakkında vatandaşlarımızı bilgilendirdik. Yaşanan aksaklıklar ve problemlerde ilgili de bizlere ve kurum amirlerimize düşen sorumlulukları unutmayarak, kısa sürede çözümler üreteceğiz. Vatandaşımızın taleplerine karşı daha duyarlı olacağız." ifadelerini kullandı.
Korkusuz'a ziyaretlerinde İlçe Jandarma Komutanı Sami Temiz, Özel İdare Müdürü Menderes Doğan, Milli Eğitim Müdürü Örsan Pınar, Tarım ve Orman Müdürü Nejat Yılmaz, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Hamza Atalay da eşlik etti.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:32 Kaynak: AA
Akpınar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İğrenç olay sorguda ortaya çıktı! 14 yaşındaki kızlarını kullanarak vurgun yapmışlar Resmi gazetede yayımlandı! Tapu senedinde artık fotoğraf olmayacak Lüks cipte uyudu ölmekten son anda kurtarıldı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iki farklı dövme başvurusu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 13:57:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akpınar Kaymakamı Furkan Korkusuz'dan köy ziyaretleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]