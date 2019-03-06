Son Dakika Haberleri: Akpınar Mesire Alanın Yapımı Tamamlandı

Akpınar Mesire Alanın Yapımı Tamamlandı

1 saat önce

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Akpınar Mesire alanında incelemelerde bulundu.

Akpınar Mesire Alanın Yapımı Tamamlandı, System.String[]
Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Akpınar Mesire alanında incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Kara, Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Polat, Kadir Çirtikoğlu, Kilis Kent Konseyi Başkanı Mehmet Uğur Tırnaksız ve belediye birim müdürleriyle birlikte yapımı tamamlanan Akpınar Mesire alanında incelemelerde bulundular.

Belediye Başkanı Kara, " Milletvekilimiz Mustafa Hilmi Dülger, başkan yardımcılarımız ve belediye birim müdürleri ile birlikte Akpınar Mesire Alanında tamamlanan çalışmaları yerinde inceledik. 15 bin metrekare alan üzerine inşa edilen mesire alanı vatandaşlarımızın ailesi ile güzel vakit geçirebileceği bir ortam haline geldi. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadesini kullandı. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:40 Kaynak: İHA

Kadir Kara, Hasan Kara, Kilis, Akpınar, Güncel
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