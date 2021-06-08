Temizlik ve Fiziki Tarama Çalışmaları Düğmeciler Mahallesi'yle Devam Etti - Son Dakika

Eyüpsultan Belediyesi tarafından başlatılan "Bahar Temizliği ve Fiziki Tarama" çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bu kez Düğmeciler Mahallesi'nde temizlik ve fiziki tarama çalışmaları gerçekleştirdi.

CADDE VE SOKAKLAR PIRIL PIRIL OLDU

Düğmeciler Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda yeşil alanlarda otlar biçildi, parklar ve yeşil alanlarda onarım yapılarak düzenlendi, hasar görmüş kaldırımlar ve yollar onarıldı, cadde ve sokaklarda gerekli görülen yerler asfaltlandı, yollar süpürüldü, parklar, yeşil alanlar, bina girişleri, çöp konteynerleri yıkanıp dezenfekte edildi.

Ayrıca yağmursuyu kanalları ekipler tarafından temizlendi ve kirli görüntü oluşturan duvarlar boyandı.

KÖŞE BUCAK TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON YAPILIYOR

Vatandaşlardan gelen taleplerin de değerlendirildiği çalışmalar tüm mahallelerde devam edecek.