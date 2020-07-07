AKPINAR VE GEZEN'E "CUMHURBAŞKANINA HAKARET"TEN DAVA (2) - Son Dakika

Bir televizyon kanalında yaptıkları konuşmada Cumhurbaşkanına yönelik sözleri nedeniyle sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 4 yıl 8'er aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Tiyatro oyuncuları Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında, bir televizyon kanalında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle başlatılan soruşturma tamamlandı.
4 YIL 8'ER AY CEZA İSTENDİ
İddianamede, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 1 yıl 2'şer aydan, 4 yıl 8'er aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 8. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.