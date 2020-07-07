AKPINAR VE GEZEN'E "CUMHURBAŞKANINA HAKARET"TEN DAVA (2) - Son Dakika

AKPINAR VE GEZEN'E "CUMHURBAŞKANINA HAKARET"TEN DAVA (2)

Bir televizyon kanalında yaptıkları konuşmada Cumhurbaşkanına yönelik sözleri nedeniyle sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 4 yıl 8'er aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bir televizyon kanalında yaptıkları konuşmada Cumhurbaşkanına yönelik sözleri nedeniyle sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 4 yıl 8'er aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Tiyatro oyuncuları Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında, bir televizyon kanalında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle başlatılan soruşturma tamamlandı.

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in 21 Aralık 2018 tarihinde bir televizyon kanalında yaptığı konuşmaların medyada yer aldığı yönünde ihbarda bulunulması üzerine soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

4 YIL 8'ER AY CEZA İSTENDİ

İddianamede, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 1 yıl 2'şer aydan, 4 yıl 8'er aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.  İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 8. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

Metin Akpınar, Müjdat Gezen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 17:46 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AKPINAR VE GEZEN'E 'CUMHURBAŞKANINA HAKARET'TEN DAVA (2) - Son Dakika
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