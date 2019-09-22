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Akpınarlı kadınlardan aşure hayrı

1 saat önce

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Akpınar Yaşam Merkezi üyesi kadınlar aşure hayrı gerçekleştirdi.

Akpınarlı kadınlardan aşure hayrı, System.String[]

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Akpınar Yaşam Merkezi üyesi kadınlar aşure hayrı gerçekleştirdi.


Akpınar Yaşam Merkezine üye olan kadınlar aralarında topladıkları para ile Yaşam Merkezi önünde aşure hayrı gerçekleştirdi. Hayırda bütün kadınlar bir araya geldi. Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş da kadınların hayrına katılarak aşure dağıttı. Başkan Yavaş " Akpınar Yaşam Merkezinde aşure gibi bir bütünlük sağladık. Nasıl ki aşure içerisinde birçok çeşidi barındırarak, tatlı bir lezzet oluşturuyorsa, burası da öyle. Öğretmeninden ev hanıma, doktorun öğrencisine kadar birçok kadın burada toplandı. Üretime katkı sundukları gibi, kurslarla vakit geçiriyor, kendilerine değer katarak sosyal anlamda da kaynaşıyorlar. Bugünde birlik ve beraberlik içerisinde olduklarını göstermek adına aşure ayı münasebetiyle gerçekleştirdikleri aşure hayrına katıldık. Emeklerine sağlık. Onların bu şekilde uyum içerisinde olması bizi de mutlu ediyor. Belediyelerin görevi sadece fiziki çalışmalar yürütmek değil. Buralar gibi alanları çoğaltarak, vatandaşların sosyal alanda da kaynaşmalarını sağlamaktır. Her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Allah hayırlarını kabul etsin " sözlerine yer verdi.


Akpınar Yaşam Merkezi sorumlusu Şengül Topçu ise " Kadınlarımız arasında mükemmel bir uyum sağladık. 400'e yakın üyemizle birlikte bir bütün olduk. Burası bizim ikinci evimiz gibi oldu. Bugünde bütün kadınlarımız toplandık. Hayrımızı gerçekleştirdik. Katkı ve katılım sağlayanlara tüm bayanlarımız adına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Ekrem Yavaş, Balıkesir, Sındırgı, Akpınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 06:40 Kaynak: İHA
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