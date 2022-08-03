AKP'li Konya Belediyesi TMSF'den Aldığı Un Fabrikasının Makinelerini Satışa Çıkardı - Son Dakika
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AKP'li Konya Belediyesi TMSF'den Aldığı Un Fabrikasının Makinelerini Satışa Çıkardı

03.08.2022 16:18
AKP'li Konya Belediyesi TMSF'den Aldığı Un Fabrikasının Makinelerini Satışa Çıkardı

AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) satın aldığı Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında el konulan fabrikalardan Yeni Un Değirmencilik Selçuklu Un Fabrikası’nın ekipmanlarını satışa çıkardı.

OKTAY YILDIRIM

AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nundan (TMSF) satın aldığı Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında el konulan fabrikalardan Yeni Un Değirmencilik Selçuklu Un Fabrikası'nın ekipmanlarını satışa çıkardı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, TMSF'den satın aldığı Yeni Un Değirmencilik Selçuklu Un Fabrikası'nın bütün ekipmanlarını ihaleyle satışa çıkardı. İhale 16 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak. Belediye bir bütün halinde satacağı ekipmanlar için 5 milyon 750 bin TL muhammen bedel belirledi.

BELEDİYE EKİPMANLARINI SATIŞA ÇIKARDIĞI FABRİKAYI TMSF'DEN SATIN ALMIŞTI

Konya Büyükşehir Belediyesi, TMSF'nin ihale ile satışa çıkardığı FETÖ'den devrolan Yeni Un Değirmencilik Selçuklu Un Fabrikası'nı 28 Nisan 2022 tarihinde satın almıştı. TMSF'nin 27 milyon 250 bin TL muhammen bedel üzerinden satışa çıkardığı 6 bin 156 metrekarelik arsaya sahip un fabrikası için Konya Büyükşehir Belediyesi 27 milyon 450 bin TL ödemişti.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, geçen günlerde yaptığı açıklamada, son bir yıl içinde en büyük fiyat artışının unda meydana geldiğini iddia etmişti. Milletvekili Tutdere, Ağustos 2021 ile 28 Temmuz 2022 tarihleri arasında unun raf fiyatının yüzde 477 arttığını belirtmişti. Un fiyatlarının fahiş düzeyde arttığı bir dönemde AKP'li belediyenin, un fabrikasının makinelerini satışa çıkarması dikkat çekti.

CHP'Lİ BELEDİYELER HALKA UCUZ EKMEK SATMAK İÇİN YENİ EKMEK FABRİKALARI KURUYOR

Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) olmak üzere CHP'li belediyeler yaşanılan ekonomik dar boğazda halka ucuz ve sağlıklı ekmek ulaştırabilmek için halk ekmek fabrikalarında üretimi artırıp, yeni fabrika kurma yolunda adımlar atıyor. Son olarak 23 Temmuz'da İBB, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı törenle İstanbul Halk Ekmek'in (İHE) günlük 1,5 milyon mayalı ekmek üretme kapasitesine sahip "Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası"nı hizmete açtı.

İBB'nin yeni yönetiminin Halk Ekmek büfelerinin sayısını artırma girişimini de AKP ve MHP'li Belediye Meclisi üyeleri uzun süre engellemişti.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel AKP'li Konya Belediyesi TMSF'den Aldığı Un Fabrikasının Makinelerini Satışa Çıkardı - Son Dakika

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