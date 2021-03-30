AKPM Başkanı Daems, AKPM Türk Grubu Başkanı Yıldız ile TBMM'de görüştü - Son Dakika

AKPM Başkanı Daems, AKPM Türk Grubu Başkanı Yıldız ile TBMM'de görüştü
30.03.2021 10:55
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Rik Daems, AKPM Türk Grubu Başkanı AK Parti Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız ile bir araya geldi.
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Rik Daems, AKPM Türk Grubu Başkanı AK Parti Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız ile bir araya geldi.
Yıldız'ın TBMM'deki makamında gerçekleşen görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı gerçekleşti.
Görüşme, yaklaşık yarım saat sürdü.
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