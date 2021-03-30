Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Rik Daems, AKPM Türk Grubu Başkanı AK Parti Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız ile bir araya geldi.

Son Dakika › Politika › AKPM Başkanı Daems, AKPM Türk Grubu Başkanı Yıldız ile TBMM'de görüştü - Son Dakika

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