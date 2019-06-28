Son Dakika Haberleri: AKPM'de Maltalı gazetecinin ölümünün araştırılması için komisyona AK Parti ve İYİ Parti karşı çıktı
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AKPM'de Maltalı gazetecinin ölümünün araştırılması için komisyona AK Parti ve İYİ Parti karşı çıktı

21 dakika önce

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, Maltalı gazeteci Daphne Caruana Galizia ölümünün araştırılması için bağımsız araştırma komisyon kurulmasını içeren karar tasarını kabul etti. AK Parti ve İYİ Parti milletvekilleri oylamada komisyona karşı çıkarken HDP ve CHP milletvekilleri tasarıyı destekledi

AKPM'de Maltalı gazetecinin ölümünün araştırılması için komisyona AK Parti ve İYİ Parti karşı çıktı, System.String[]
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Maltalı gazeteci Daphne Caruana Galizia ölümünün araştırılması için bağımsız araştırma komisyon kurulmasına yönelik karar tasarını kabul etti. Çarşamba günü gerçekleşen oylamada Türkiye'den milletvekillerinin oyları dikkat çekti. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ve İYİ Parti milletvekilleri oylamada komisyon kurulmasına karşı çıkarken Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri tasarıya destek verdi.

Karşı çıkanlar Türkiye, Azerbaycan, İtalya ve Macaristan

Hollandalı Pieter Omtzigt tarafından kaleme alınan "Daphne Caruana Galizia suikastı ve Malta'da hukukun üstünlüğü ve ötesi: Tüm gerçeğin ortaya çıkarılmasının sağlanması" başlıklı karar tasarısı Çarşamba günü 18'e karşı 72 oy ile kabul edilirken 3 parlamenter de çekimser kaldı. 18 "hayır" oyunun 17'sinin dört ülkeden gelmesi dikkat çekti. Ret oyları İtalya'nın yanı sıra, uluslararası basın örgütleri tarafından hazırlanan raporlarda basın özgürlüğü karnesi iyi olmayan Türkiye, Azerbaycan ve Macaristan'dan geldi. Diğer parlamenter ise Kıbrıs Cumhuriyeti'nden.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:53 
İYİ Parti, AK Parti, Dünya
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