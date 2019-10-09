Son Dakika Haberleri: AKPM raportörü: Türkiye Suriye'nin kuzeyinde askeri operasyondan kaçınmalı
Son Dakika Dünya AKPM raportörü: Türkiye Suriye'nin kuzeyinde askeri operasyondan kaçınmalı

AKPM raportörü: Türkiye Suriye'nin kuzeyinde askeri operasyondan kaçınmalı

1 saat önce

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin (AKPM) Suriye raportörü Yunanlı parlamenter Theodora Bakoyannis, Türkiye’nin Suriye’ni kuzeyinde askeri bir operasyon kaçınması gerektiğini söyledi.

AKPM raportörü: Türkiye Suriye'nin kuzeyinde askeri operasyondan kaçınmalı, System.String[]

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin (AKPM) Suriye raportörü Yunanlı parlamenter Theodora Bakoyannis, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde askeri bir operasyondan kaçınması gerektiğini söyledi.


Konu ile ilgili yazılı bir açıklama yapan Theodora Bakoyannis, "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki sınıra askeri müdahalesi, kaçınılmaz olarak büyük bir gerilime ve daha fazla çatışma ihtimaline neden olacaktır. Bu durum, Suriye'daki Kürt nüfusun üzerinde olduğu kadar bütün bölge barış ve istikrarı için de kötü sonuçları olacaktır." dedi.

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Türkiye, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:21 
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