AKPM raportörü: Türkiye Suriye'nin kuzeyinde askeri operasyondan kaçınmalı
1 saat önce
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin (AKPM) Suriye raportörü Yunanlı parlamenter Theodora Bakoyannis, Türkiye’nin Suriye’ni kuzeyinde askeri bir operasyon kaçınması gerektiğini söyledi.
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin (AKPM) Suriye raportörü Yunanlı parlamenter Theodora Bakoyannis, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde askeri bir operasyondan kaçınması gerektiğini söyledi.
Konu ile ilgili yazılı bir açıklama yapan Theodora Bakoyannis, "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki sınıra askeri müdahalesi, kaçınılmaz olarak büyük bir gerilime ve daha fazla çatışma ihtimaline neden olacaktır. Bu durum, Suriye'daki Kürt nüfusun üzerinde olduğu kadar bütün bölge barış ve istikrarı için de kötü sonuçları olacaktır." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:21
Futbol camiasından Barış Pınarı Harekatı'na destek! Şivan Perwer Barış Pınarı Harekatı'na ağlayarak tepki gösterdi Son dakika: Fransa ve İngiltere, harekatın ardından BM'ye çağrı yapacak Suriye'den çekilme kararı sonrası Trump "çok gizli" toplantıya çağrıldı