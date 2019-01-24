Son Dakika Haberleri: Akpm, Ukraynalı Denizcilerin Mağduriyetini Resmen Tanıdı

Akpm, Ukraynalı Denizcilerin Mağduriyetini Resmen Tanıdı

1 saat önce

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), Rusya tarafından gözaltında tutulan Ukraynalı denizcilerle ilgili dosyayı kabul etti.

Akpm, Ukraynalı Denizcilerin Mağduriyetini Resmen Tanıdı, System.String[]
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), Rusya tarafından gözaltında tutulan Ukraynalı denizcilerle ilgili dosyayı kabul etti.

Ukrayna hükümeti, Anzak Denizi'nde Ruslar tarafından gözaltında tutulan Ukraynalı denizcilerin mağduriyetini bir dosya halinde AKPM'ye sunmuştu. Rusya tarafından gözaltına alınan 24 denizci ile ilgili evrakları içeren dosya, yapılan oylama sonucunda 103 oyla meclisten geçerek resmen kabul edildi. Ukrayna Milletvekili ve AKPM Başkan Yardımcısı Vladimir İgoroviç Aryev, denizcilerin dosyasıyla ilgilenen delegeye hitaben, "Bu işte mükemmel sonuca ulaşan delegeyi tebrik ediyorum" dedi.

Bu dosya, gözaltında bulunan askerlerin durumunu resmi düzeyde ele alan "ilk evrak" olma özelliğini de taşıyor. Kasım ayında Ukrayna donanmasına ait 3 gemi Rus karasularına girerek, Kerç Boğazı üzerinden Azak Denizi'ne geçmeye çalışmıştı. Ukrayna gemilerinin karasularına girmesiyle Rus Sahil Güvenliği gemilere ateş açmış, Ukrayna gemileri ve gemi mürettebatı Rusya tarafından alıkoyulmuştu. Moskova, olayı bir provokasyon olarak nitelendirmişti. Rusya, yasa dışı bir şekilde sınırını geçmekle suçladığı 24 Ukraynalı denizciyi gözaltına almıştı. - KİEV

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:26 Kaynak: İHA

Ukrayna, Rusya Federasyonu, Politika
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