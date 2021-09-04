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AKPM Üyesi Altunyaldız: "Türkiye, 'yeşil dönüşüm'le ortaya çıkacak fırsatları avantaja çevirecek" - Son Dakika

AKPM Üyesi Altunyaldız: "Türkiye, 'yeşil dönüşüm'le ortaya çıkacak fırsatları avantaja çevirecek"

04.09.2021 16:29
AKPM Üyesi Altunyaldız:

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Türk Delegasyonu Üyesi Ziya Altunyaldız, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin dünya genelinde büyük tahribatlara yol açtığı bu dönemde, Türkiye'nin "yeşil dönüşüm"le ortaya çıkacak fırsatları avantaja çevirmeye kararlı olduğunu söyledi.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Türk Delegasyonu Üyesi Ziya Altunyaldız, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin dünya genelinde büyük tahribatlara yol açtığı bu dönemde, Türkiye'nin "yeşil dönüşüm"le ortaya çıkacak fırsatları avantaja çevirmeye kararlı olduğunu söyledi.

Aynı zamanda TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı olan Altunyaldız, AA muhabirine, iklim değişikliğinin ve küresel ısınmanın etkilerini değerlendirdi. Küresel ısınmanın tarihte hiç görülmemiş boyutlara ulaştığının altını çizen Altunyaldız, küresel karbon salınımının tarihin en yüksek seviyesine çıktığına işaret etti. Altunyaldız???????, kısa süre önce yayımlanan bir araştırmanın, iklim değişikliğinin kriz boyutuna ulaştığını gösterdiğine dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Gezegenimizde karbon salınımı daha önceki rekor seviye olan 2019'daki düzeyini de aşarak yeni bir rekor kırdı. Kovid-19 salgınının ilk başladığı haftalarda dünya genelindeki sokağa çıkma yasakları bile atmosferdeki karbon salınımını düşürmeye yetmedi. 2000'li yıllarla birlikte buzullardaki erime artık ciddi boyutlara ulaştı. Artık buzullarda günlük yaklaşık 8 milyar ton buzul eriyor. Bu durum, yaz ayları ortalamasının iki katı. Son 50 yılda doğal afetler 5 kat arttı. Bundan 50 yıl önce doğal afetlerin tüm dünyadaki maliyeti 100 ila 200 milyar dolarken bu kayıp şu an yalnızca bir ülke için bile trilyon dolarları bulabiliyor. Eğer gerekli önlemler alınmazsa 2100 yılına kadar sadece Avrupa'da nehir taşkınlarından kaynaklanan hasar yıllık 112 milyar avroya ulaşacak. Dünya artık ciddi bir şekilde alarm veriyor."

İklim krizinin kontrol altına alınması için acil adımların atılması gerektiğine vurgu yapan Altunyaldız, çözümün uluslararası işbirliği ve koordinasyon içerisinde hayata geçirilecek etkili hukuki düzenlemelerle mümkün olabileceğini aktardı. Altunyaldız, AKPM üyesi olarak hazırladığı rapora atıfta bulunarak "İlerleyen dönemde kapsamlı uluslararası katılımla gerçekleşecek oturumlarda da iklim değişikliğinin sorumlularının etkin yaptırımlar ile cezalandırılmasına ve uluslararası konsensüsün iklim krizinin etkilerini azaltma amacıyla etkin bir şekilde çalışması gerektiğini vurgulayacağım." diye konuştu.

"Yeşil dönüşüm sürecini hızlı ve başarılı bir şekilde hayata geçirmeliyiz"

Avrupa Yeşil Mutabakatı başta olmak üzere dünyada iklim değişikliğine karşı hayata geçirilen düzenlemelerin etkilerini değerlendiren Altunyalduz, şunları kaydetti:

"Yapılan araştırmalar gösteriyor ki çevre kadar ekonomi ve ticaret alanları da önemli bir dönüşüm sürecinin eşiğinde. Avrupa Birliği'nin 2050'ye kadar 'iklim nötr olma hedefi'yle hayata geçireceği Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında devreye alınacak 'sınırda karbon' düzenlemesiyle ülkemiz küresel rekabet gücünden her yıl 2 milyar avro kaybedebilir. 2020 itibarıyla dış ticaret hacmimizin 140 milyar dolara ulaştığı, ihracatımızın yarısına yakınını gerçekleştirdiğimiz Avrupa Birliği pazarında bu denli bir kaybı engellemek için yeşil dönüşüm sürecini hızlı ve başarılı bir şekilde hayata geçirmeliyiz. Küresel ısınma ve iklim değişikliği hiç olmadığı kadar büyük tahribatlar yaparken ülkemiz yeşil dönüşümle ortaya çıkacak fırsatları avantaja çevirmeye kararlı. Yeni dünya, dijitalleşmeyi ve yeşil dönüşümü odağına alan bir dönemde şekillenecek. Biz de ülkemizin bu yeni dünya düzeninde en rekabetçi ve güçlü ülkeler arasında olabilmesi, dönüşüm sürecinden pozitif ayrışması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

"Yenilenebilir enerjide dünyada ilk sıralarda yer alıyoruz"

Altunyalduz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgeyle ihdas edilen Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu'nun çalışmalarına başladığını hatırlatarak şunları kaydetti:

"Ticaret Bakanlığımızın yayımladığı Yeşil Mutabakat Eylem Planı, sürecin her aşamasını ve alanını kapsayacak nitelikte bir yol haritası niteliğinde. Yenilenebilir enerji alanında son yıllardaki başarılarımızla dünyada ilk sıralarda yer alıyoruz. Organize sanayi bölgelerimiz, sanayicilerimiz ve üreticilerimiz, yeşil dönüşümün getirdiği fırsatların farkında. Ticaret erbabımız, küresel değer zincirinin yeşil yatırımlarla içinde bulunduğu dönüşüme uygun şekilde aksiyon alıyor. Her alanda sürecin ülkemiz için avantaja dönüşmesini hedefliyoruz. Yarının dünyasının gereklerini göz önünde bulundurarak sanayide yeşil dönüşümü hayata geçireceğiz. Yeşil dönüşüm sürecinde sanayicilerimizin, ihracatçılarımızın ve yatırımcılarımızın fırsatları avantaja çevirmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, Küresel Isınma, geri dönüşüm, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AKPM Üyesi Altunyaldız: 'Türkiye, 'yeşil dönüşüm'le ortaya çıkacak fırsatları avantaja çevirecek' - Son Dakika


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