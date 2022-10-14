AKPM Üyesi Emine Nur Günay, Avrupalı parlamenterlere KETEM'i anlattı - Son Dakika
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AKPM Üyesi Emine Nur Günay, Avrupalı parlamenterlere KETEM'i anlattı

14.10.2022 14:41
AKPM Üyesi Emine Nur Günay, Avrupalı parlamenterlere KETEM'i anlattı

AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Üyesi Emine Nur Günay, AKPM Genel Kurulu'ndaki Women@Pace Toplantısı'nda meme kanseriyle mücadeleye ilişkin Türkiye'deki Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) hakkında bilgilendirme yaptı.

AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Üyesi Emine Nur Günay, AKPM Genel Kurulu'ndaki Women@Pace Toplantısı'nda meme kanseriyle mücadeleye ilişkin Türkiye'deki Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) hakkında bilgilendirme yaptı.

Günay'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Emine Nur Günay, Avrupa Konseyi Kadın Milletvekilleri Grubu olarak göğüs kanseri hakkında bir seminer düzenlediklerini belirterek, bu toplantıda KETEM ve gezici KETEM uygulamasını başarı öyküsü olarak paylaştığını kaydetti.

Güney, KETEM'lerin kanserde erken teşhis ve taramanın önemi konusunda toplum farkındalığını eğitim yoluyla artırmak, erken yakalanabilir kanserlerde toplum tabanlı tarama faaliyetlerini yürütmek, tüm bu faaliyetler sonucunda da önlenebilir ve erken yakalanabilir kanserlerin görülme sıklığını ve ölüm oranlarını azaltmak amacıyla faaliyet gösteren bir kurum olduğunu anımsattı.

KETEM'lerde tarama programlarının ücretsiz yürütüldüğünü vurgulayan Günay, şunları bildirdi:

"Kırsalda yaşayan kadınlarımız tarama konusunda dezavantajlı konumda olabiliyor. İşte burada Mobil KETEM'lerin rolü büyük. Kırsal ve dezavantajlı gruplarımıza illerimizde ve ilçelerimizde mobil tarama araçları ile tarama hizmeti verilmekte. Eylül 2022 tarihi itibarıyla her ilde en az bir olmak üzere 347 kanser tarama merkezi mevcut. Bunlardan 41'i mobil kanser tarama aracı olup kırsal ve dezavantajlı gruplara hizmet vermektedir. Fransa'da da böyle bir uygulamanın olduğunu öğrendik ancak bu kadar yaygın tarama yapan ülke Türkiye. 2021'de tüm Türkiye KETEM'lerinde 237 bin kişiye tarama yapılmış. Eskişehir'den örnek verirsek, 2021 yılı meme kanseri için yapılan tarama sayısı 2 bin 400, ikinci basamağa sevk edilen 159, tanı alan 7 kişi. 2022 yılı ilk 9 ay içinde yapılan tarama sayısı 3 bin 900 civarı. İkinci basamağa sevk edilen 319, tanı alan 9 kişi. Bir kadının hayatını kurtarmak, bir ailenin ve yakınlarının hayatını kurtarmak, toplumu kurtarmak demektir. O zaman 'Ben de varım' diyoruz, taramalara katılıyor ve çevremizdekileri katılmaya teşvik ediyoruz."

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Kaynak: AA

Emine Nur Günay, Avrupa Konseyi, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AKPM Üyesi Emine Nur Günay, Avrupalı parlamenterlere KETEM'i anlattı - Son Dakika

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