AKPM Üyesi Emine Nur Günay: "Mazlumların yanında olmaya kararlıyız" - Son Dakika

AKPM Üyesi Emine Nur Günay: "Mazlumların yanında olmaya kararlıyız"

20.05.2021 17:08
AKPM Üyesi Emine Nur Günay:

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Üyesi ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, AKPM Sosyal İşler, Halk Sağlığı ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Üyesi ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, AKPM Sosyal İşler, Halk Sağlığı ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Günay'ın iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Emine Nur Günay'ın katıldığı AKPM Toplantısında komisyon adına ortak deklarasyon taslağı görüşüldü.

"Orta Doğu krizi: Çocukları koru" başlıklı görüşmeyle ilgili açıklamalarda bulunan Günay, AKPM Komisyonu adına ortaya koyulan deklarasyon taslağının komisyon üyelerinin yüzde 76'lık desteğiyle kabul edilmesini yeterli bulmadıklarını bildirdi.

Ortak deklarasyonu Türk delegasyonu olarak desteklediklerini ifade eden Günay, şunları bildirdi:

"İsrail'in sistematik ve orantısız güç kullanması sonucunda Kudüs'de, Filistin'de masum çocukların yanında, her yaştan, her cinsiyetten, her etnik kökenden masum sivillerden de hayatını kaybeden var. Bu nedenle deklarasyonun kapsamının genişletilmesi gerekiyor. İsrail'in yaptıklarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu, uluslararası kararlarla örneklendiriyordum. Uluslararası hukuka ve kararlara karşı insanlık suçu işleniyor. Belge ve uluslararası kararları gündeme getirmemizden rahatsız olanlar oldu galiba. Ben de bir önerge verdim ve İsrail'in çocuklarla birlikte tüm sivilleri hedef alan saldırılarını hemen durdurmasına yönelik. Bir Alman milletvekili ters yönde tutum aldı ve İsrail'de de çocukların öldüğünü ve dengeli bir deklarasyon olmadığını savundu. Ne yaparlarsa yapsınlar daha çok konuşacağız. Mazlumların yanında olmaya kararlıyız."

AKPM Üyesi Emine Nur Günay: Mazlumların yanında olmaya kararlıyız

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, Emine Nur Günay, Milletvekili, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AKPM Üyesi Emine Nur Günay: 'Mazlumların yanında olmaya kararlıyız' - Son Dakika


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