AKPM Üyesi Günay'dan Avrupalı parlamenterlere Doğu Akdeniz'de barışçıl çözüm çağrısı Açıklaması - Son Dakika

AKPM Üyesi Günay'dan Avrupalı parlamenterlere Doğu Akdeniz'de barışçıl çözüm çağrısı Açıklaması

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Üyesi (AKPM), AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, "Ülkemiz bu süreçte diyaloğu ve barışçı çözümleri dışlamayan, uluslararası hukuk ve meşruiyet sınırları içinde kalan tutum ve politikalarını sürdürmeye devam edecektir.

AKPM Üyesi Günay'dan Avrupalı parlamenterlere Doğu Akdeniz'de barışçıl çözüm çağrısı Açıklaması, System.String[]

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Üyesi (AKPM), AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, "Ülkemiz bu süreçte diyaloğu ve barışçı çözümleri dışlamayan, uluslararası hukuk ve meşruiyet sınırları içinde kalan tutum ve politikalarını sürdürmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

İletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Günay, AKPM Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu ile Siyasi İşler ve Demokrasi Komisyonu'na video konferans yöntemiyle katıldı.

"Libya ve Orta Doğu'daki Gelişmeler: Avrupa'ya Etkisi" başlıklı raporda Türkiye hakkındaki olumsuz yaklaşımın devam ettiğini belirten Günay, Türk delegasyonu olarak gerekli bilgileri verip yanlış söylemlere müdahale ettiklerini anlattı. Herkesin Akdeniz'de söz sahibi olmanın yolunun Libya'da üstünlük sağlamaktan geçtiğini bildiğini ifade eden Günay, şöyle konuştu:

"Bu nedenle Libya için verilen güç mücadelesi giderek hız kazanıyor, özellikle de son dönemde sahada yaşanan ve Türkiye lehine olan değişikliklerden sonra bazı ülkeler oldukça rahatsız. Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığımızın sınırlarına ilişkin pozisyonumuz hakkında net bilgi verdim. Türkiye 2259 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararıyla onaylanmış bulunan Libya Siyasi Anlaşmasına göre davranıyor. Libya Siyasi Anlaşması tarafından oluşturulan Ulusal Mutabakat Hükümeti ve tüm diğer meşru Libya kurumlarının korunması için Libya halkının yanında yer almaya ve siyasi çözüm çabalarını desteklemeye devam ediyor ve kararlılıkla devam edecektir."

"Türkiye'nin amacı barış ve istikrarın dünyanın her bölgesinde olmasıdır"

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de barışçıl diplomasi çabalarının altını çizen Günay, şunları kaydetti:

"Türkiye askeri müdahale yerine daima yoğun diplomasiyi tercih etmiştir. Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarının belirlenmesi için Güney Kıbrıs Rum Kesimi hariç tüm bölge ülkeleri ile görüşmeye hazır olduğunu her fırsatta açıklamıştır. Ülkemiz bu süreçte diyaloğu ve barışçı çözümleri dışlamayan, uluslararası hukuk ve meşruiyet sınırları içinde kalan tutum ve politikalarını sürdürmeye devam edecektir. Sürdürülebilir ve kalıcı istikrar ancak BM şemsiyesi altında Libyalılar tarafından oluşturulacak ve sahiplenilecek bir siyasi sistem ile mümkün olacaktır. Türkiye olarak bizim esas amacımız barış ve istikrarın yalnız Libya, Doğu Akdeniz veya Avrupa'da değil dünyanın her bölgesinde olması."

AKPM Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonunun ana gündem maddesinin de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) olduğu bildirildi.

Doğu Akdeniz, AK Parti, Akdeniz, Avrupa, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 13:45 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika AKPM Üyesi Günay'dan Avrupalı parlamenterlere Doğu Akdeniz'de barışçıl çözüm çağrısı Açıklaması - Son Dakika


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