Akpolat: Muhtarlarımız komşularımızla aramızdaki en sağlam köprüdür - Son Dakika

Muhtarlar Günü Beşiktaş Anadolu Lisesi'nde ilçe protokolü ve muhtarlarının katıldığı bir törenle dün kutlandı. Beşiktaş Muhtarlar Derneği Başkanı Yeşim Özer günün anısına Atatürk Anıtı'na bir çelenk bıraktı. Muhtarlar Günü dolayısıyla bir açıklama yapan Başkan Rıza Akpolat; "Türkiye'de kadın muhtarların tüm muhtarlar içindeki oranı yüzde 2,14 iken, Beşiktaşımızda bu oranın yüzde 56 olmasından dolayı gururluyuz. Demokrasinin en güçlü birleşimlerinden olan muhtarlarımızla Beşiktaşımıza birlikte sahip çıkıyor ve birlikte yönetiyoruz. Komşularımızla aramızdaki en sağlam köprü olan muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum" dedi.

Beşiktaş Anadolu Lisesi'nde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir kutlama töreni yapıldı. İlçe protokolü ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da katıldığı tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Beşiktaş Muhtarlar Derneği Başkanı Yeşim Özer bir konuşma yaptı. Beşiktaş'a bir kadın olarak hizmet etmekten dolayı ayrı bir gurur yaşadığını ifade eden Özer, her zaman yanlarında olduklarını hissettirdiği için Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a teşekkürlerini sundu. Başkan Rıza Akpolat da Beşiktaş ilçe muhtarlarının yer aldığı bir videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Abbasağa Mahalle Muhtarı Yüksel Sağat yaptığı açıklamada 1994 yılından beri muhtar olduğuna değinirken "Abbasağa'ya ve Beşiktaş'a hizmet etmekten dolayı ayrı bir gurur yaşamaktayım. Belediye Başkanımız Rıza Akpolat'la çalışmaktan ayrıca mutluyum. Mahalle sakinlerimizle artık bir aile gibiyiz. Onları mutlu görmek bizleri de mutlu ediyor" şeklinde konuştu.

Bebek Mahalle Muhtarı Ayşe Laplanche ise "Yaşadığım semti güzelleştirmek, semt sakinlerimizle, doğasıyla, kültürüyle eksiklerini gidermek benim için çok büyük bir mutluluk. Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat'ın her zaman yanımızda olmasından dolayı işimiz oldukça kolaylaşmakta" ifadelerini kullanırken Dikilitaş Mahalle Muhtarı Nurcan Sızmaz da; Muhtarlık, vatandaş ile mülki ve idari amirler arasında bir köprüdür. Tarafımıza ulaşan talep ve isteklerin sorunsuz bir şekilde çözüme ulaşması hem bizi hem de vatandaşımızı mutlu etmekte. Bu bağlamda Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat'a ve tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum" dedi.

Beşiktaş'ta doğup büyüdüğünü belirten Gayrettepe Mahalle Muhtarı Semiha Kara "Beşiktaş'a hizmet etmek benim için bir onurdur. Bu ilçe benim için her zaman dostluk, kardeşlik ve barış duyguları demektir" şeklinde konuşurken, Konaklar Mahalle Muhtarı Aslı Akyüz ise "Beşiktaş İstanbul'un en güzel ilçelerinden. Konaklar Mahallesi de Beşiktaş'ın en güzel mahallelerinden biri. Burada muhtarlık yapmak bir ayrıcalık. Mahallemi ve muhtarlık yapmayı çok seviyorum. Ayrıca bir kadın olarak bu işe talip olmak her şeyden daha güzel" ifadelerini kullandı.