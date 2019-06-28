Son Dakika Haberleri: Akra Caz Festivali Dee Dee Bridgewater ile son buluyor
Son Dakika Güncel Haber

Akra Caz Festivali Dee Dee Bridgewater ile son buluyor

1 saat önce

Antalya Akra Caz Festivalinde Dee Dee Bridgewater'a konser gecesi Türkiye'nin önde gelen caz sanatçılarından oluşan Akra Big Band eşlik edecek.

Akra Caz Festivali Dee Dee Bridgewater ile son buluyor, System.String[]
Antalya Akra Caz Festivalinde Dee Dee Bridgewater'a konser gecesi Türkiye'nin önde gelen caz sanatçılarından oluşan Akra Big Band eşlik edecek.

Antalya Akra Caz Festivali ikinci yılına dünyanın en iyi caz vokalistleri arasında gösterilen, toplamda 8 kez Grammy'ye aday olan ve 2011 yılında "En iyi caz vokal albüm" dalında Grammy ödülü kazanan Dee Dee Bridgewater ile veda edecek. Caz klasiklerine getirmiş olduğu sıra dışı yorumla dikkatleri üzerinde toplayan Dee Dee Bridgewater'a konser gecesi Türkiye'nin önde gelen caz sanatçılarından oluşan Akra Big Band eşlik edecek. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:46 Kaynak: İHA
Türkiye, Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yumurtada Irak pazarının kapanması vatandaşa yaradı Volkswagen'in Türkiye'ye yapacağı 2 milyar euroluk yatırım için 4 ilimiz sıraya girdi Türkiye'ye 5 ayda 12,7 milyon turist geldi, listenin ilk sırasında Ruslar yer aldı Türkiye'nin dış borç stoku 453,4 milyar dolar

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 16:28:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akra Caz Festivali Dee Dee Bridgewater ile son buluyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]