Akra'da açılan Gana Milli Cami ve Külliyesi, Osmanlı mimarisiyle dikkati çekiyor - Son Dakika

Gana Derneği (GANADER) tarafından Batı Afrika ülkesi Gana'nın başkenti Akra'da yapılan Gana Milli Cami ve Külliyesi, Osmanlı mimarisiyle dikkati çekiyor.

GANADER'in yanı sıra Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Abdullah Tivnikli İstanbul Araştırma ve Eğitim (İSAR) Vakfı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın desteğiyle başkent Akra'daki Kanda bölgesindeki cami, klasik Osmanlı cami mimari tarzı olan Sultanahmet ve Selimiye camileri örnek alınarak yapıldı.

Gana Milli Cami'sinde içi ve avlusunda yaklaşık 17 bin kişi aynı anda ibadet edebilecek.

"Türk halkının Ganalı kardeşlerine hediyesi"

GANADER Başkanı Ramazan Arıtürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gana Milli Cami ve Külliyesi'nin Türk halkının Ganalı kardeşlerine hediyesi olduğunu belirtti.

Caminin külliyesinin, Türk-İslam medeniyetinin, eşsiz eserlerinin örnek alınarak inşa edildiğini anlatan Arıtürk, "Merkezde ulu bir cami etrafında kütüphane, konferans ve seminer salonları, okul, yurt, sağlık merkezi, misafirhaneler, yemekhaneler, Gana ulusal baş imamlık yönetim binası, Hüdayi Vakfı ofisi, otopark, kurban kesim alanı, banyolar, abdesthane, şadırvan ve gasilhane bulunuyor." dedi.

Projenin maliyeti 20 milyon dolar

Arıtürk, bu güzel eserin 2012-2020 yıllarında Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı, Gana Ulusal Baş İmamlık, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Abdullah Tivnikli İSAR Vakfı ve GANADER'in katkılarıyla inşa edildiğini belirtti.

Projenin maliyetinin 20 milyon dolar olduğunu kaydeden Arıtürk, "Bunun 16 milyon 198 bin doları nakit, geri kalanı ayni bağış. Bazı insanlar da cami için yaptıkları çalışmalardan para almadı." dedi.

Arıtürk, Türkiye-Gana kardeşliğinin sembolü olan bu eserin, yüzyıllarca müminleri kucaklayacak ve herkese sığınak olacağını işaret ederek, "Duamız odur ki; bu eser kıyamete kadar ruhumuzu besleyecek, geleceğimize ışık tutacaktır. Ne mutlu imanla inşa edip, ibadetle ihya eden gönüllere." ifadelerini kullandı.

"Camiler, İslam'ın sembolleridir"

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı kurucularından Osman Nuri Topbaş da Gana Milli Cami ve Külliyesi'ne ilişkin yaptığı açıklamada, camilerin İslam'ın anıtları veya sembolleri olduğunu dile getirdi.

Camilerin iki tip yapıya sahip olduğuna işaret eden Topbaş, "Biri maddi veya fiziki yardım, diğeri ise cemaatle doldurulmak ve ruhen yeniden imar ve diriltmektir." dedi.

Topbaş, caminin yapımına bakıldığında, Ganalı Müslümanların samimiyetinin gerçek bir yansıması olarak görüldüğünü ifade etti.

Abdullah Tivnikli İSAR Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ebubekir Tivnikli ise Gana Milli Cami ve Külliyesi'nin bugün ve gelecekler nesillere bir cami, bilim kurumu, sağlık ve sosyal hizmet merkezi olarak Gana halkına ve dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerine hizmet edeceğini söyledi.