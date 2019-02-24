Son Dakika Haberleri: Akra Gran Fondo Antalya Bisiklet Yarışı Yapıldı

Akra Gran Fondo Antalya Bisiklet Yarışı Yapıldı

13 dakika önce

AKRA Gran Fondo Antalya bisiklet yarışı gerçekleştirilirken, uzun parkurda İsmail Çavuşoğlu, kısa parkurda ise Ahmet Can Aslan birinciliği elde etti.

Akra Gran Fondo Antalya Bisiklet Yarışı Yapıldı, System.String[]
AKRA Gran Fondo Antalya bisiklet yarışı gerçekleştirilirken, uzun parkurda İsmail Çavuşoğlu, kısa parkurda ise Ahmet Can Aslan birinciliği elde etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Antalya Valiliği ve Antalya Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Akra ile Barut Hotels ana sponsorluğunda düzenlenen yarışlar, Lara Caddesi'nden start aldı.

Yarışlarda 92 kilometrelik uzun parkuru 2 saat 24 dakikada tamamlayan İsmail Çavuşoğlu ve 61 kilometrelik kısa parkuru 1 saat 34 dakikada bitiren Ahmet Can Aslan birinci oldular.

Uzun parkur yarışına, eski bisiklet şampiyonlarından İtalyan sporcu Gilberto Simoni de katıldı.

Dereceye giren sporcuların madalyaları ve ödülleri, protokol mensuplarınca verildi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya Bisiklet Turu (Tour of Antalya) ve AKRA Gran Fondo Antalya'nın ikincisini başarıyla düzenlediklerini söyledi.

Geçen yılki yarışlardan sonra yabancı ülkelerden çok sayıda başvuru aldıklarını belirten Küçükbakırcı, "Bu tür organizasyonlarla Türkiye'nin tanıtımına katkıda bulunuyoruz. Bir taraftan bisiklet sevgisini, hareketli ve sağlıklı yaşamı öne çıkarırken, diğer taraftan enerji tasarrufuna da dikkati çekiyoruz." ifadelerini kullandı.

İlgiden memnun olduklarını aktaran Küçükbakırcı, Türkiye'de bisiklet kullanımını artırmaya yönelik çalışmalarının devam edeceğini dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 02:49 Kaynak: AA

Ahmet Can, İsmail Çavuşoğlu, Antalya, Spor
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