Akraba 2 grup arasında kavga: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Kavganın çıktığı mahalledeki çok sayıda ev ve araçta da mermi izleri tespit edildi.

Şanlıurfa 'da akraba 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu