Sokakta yürürken kurşunların hedefi olan iki kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sokakta yürürken kurşunların hedefi olan iki kişi hayatını kaybetti

24.11.2022 10:05

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde akraba olan iki kişi, sokakta yürürken otomobilden tabancayla ateş açılması sonucu öldürüldü. Cinayet şüphelisi kısa süre içinde suç aletiyle birlikte yakalandı.

Güzelbahçe ilçesinde saat 05.00 sıralarında akraba olan Mustafa Aksu ile Mutlu Aksu, sokakta yürürken, otomobilden tabancayla ateş açıldı. Mustafa ve Mutlu Aksu, vücutlarına isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. Şüpheli ise otomobiliyle bölgeden uzaklaştı.

HAYATLARINI KAYBETTİLER

Silah sesleri üzerine bölgeye giden çarşı ve mahalle bekçileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Mustafa Aksu ile Mutlu Aksu'nun öldüğü belirlendi. Mustafa ve Mutlu Aksu'nun cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİ SUÇ ALETİYLE GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, şüphelinin F.A. olduğunu tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, F.A.yı kısa sürede suç aleti silahla yakalayarak gözaltına aldı. F.A., sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Kaynak: DHA
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Mustafa Aksu, Güzelbahçe, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sokakta yürürken kurşunların hedefi olan iki kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sokakta yürürken kurşunların hedefi olan iki kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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