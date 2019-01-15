Akraba Aileler Arasında Arazi Kavgası: 1 Yaralı
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki akraba aile arasında kavga çıktı, kavgada 1 kişi yaralandı.
Şanlıurfa
'nın Siverek
ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki akraba aile arasında kavga
çıktı, kavgada 1 kişi yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde ilçenin Güney
Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, daha önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle bir araya gelen Çelik ve Gülcan aileleri arasında tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra silahlı ve taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada H.Ç. taş ve sopa darbeleriyle yaralandı. H.Ç. ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis
ekipleri kavga ile ilgili inceleme başlattı - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:11 Kaynak: İHA
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