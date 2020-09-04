Akraba aileler kavga etti: 2 kardeş öldü, 4 kişi yaralı - Son Dakika

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan ve tabancaların kullanıldığı kavgada 2 kardeş öldü, 4 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde eski Urfa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre akraba Güneş ve Geldi aileleri arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede tabanca, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, 6 kişi yaralandı. Kavgayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine ve polise bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri 6 yaralıyı Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan kardeş olan Mehmetçik ve Sinan Geldi, doktorların tüm çabasına rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti. 4 yaralının ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri iki aile arasında yeni bir çatışma yaşanmaması için mahallede yoğun güvenlik önlemi aldı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.