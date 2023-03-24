Akraba ailelerin kavgasında silahlar konuştu: 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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Akraba ailelerin kavgasında silahlar konuştu: 2 ölü, 5 yaralı

24.03.2023 20:20

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Demirkapı köyünde, akraba iki aile arasında kavga çıktı. Silahların konuştuğu kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Şirvan ilçesine bağlı Demirkapı köyünde öğle saatlerinde husumetli akraba iki aile arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Hasan Delbe ve oğlu Emrullah Delbe hayatını kaybetti. Eyüp Delbe ile ile karşı taraftan Ömer, Sebahattin, Kazım ve Remzi Delbe ise yaralandı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İhbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Hasan Delbe ve Emrullah Delbe'nin cenazesi ise otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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Şirvan, Siirt, Güncel, Son Dakika

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