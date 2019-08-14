Son Dakika Haberleri: Akraba ailelerin taşlı, sopalı kavgası kamerada
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Akraba ailelerin taşlı, sopalı kavgası kamerada

1 saat önce

Akraba ailelerin taşlı, sopalı kavgası kameradaAdıyaman'ın Kahta ilçesinde, akraba aileler arasında çıkan, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada, 4 kişi yaralandı.

Akraba ailelerin taşlı, sopalı kavgası kamerada
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, akraba aileler arasında çıkan, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada, 4 kişi yaralandı. Kavga anı, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, akşam saatlerinde, Mustafa Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Önceden husumetli oldukları öne sürülen iki akraba ailenin bireyleri yolda karşılaştı. Taraflar arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, büyüyerek, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olay, ihbarla olay yerine gelen polis ekiplerince sonlandırıldı. Kavgada Hamza, Osman, Öryan ve Veysi Alpaydin yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan 4 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kavga anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 10:40 Kaynak: DHA
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