Akraba apartmanında 1 kişi 24 kişiye virüs bulaştırdı, ekipler seferber oldu - Son Dakika

Akraba apartmanında 1 kişi 24 kişiye virüs bulaştırdı, ekipler seferber oldu

Akraba apartmanında 1 kişi 24 kişiye virüs bulaştırdı, ekipler seferber oldu Bursa'da Kurban Bayramı öncesi Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri kapı kapı dolaşıp bayram ziyaretleri uyarısı yaptı, şikayeti olan kişilere de korona virüs testi gerçekleştirildi Bursa İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor...

Akraba apartmanında 1 kişi 24 kişiye virüs bulaştırdı, ekipler seferber oldu

Bursa'da Kurban Bayramı öncesi Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri kapı kapı dolaşıp bayram ziyaretleri uyarısı yaptı, şikayeti olan kişilere de korona virüs testi gerçekleştirildi

Bursa İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Halim Ömer Kaşıkçı: "Virüs en çok aile içi bulaşla görülüyor. Bayramda bir kişi aile apartmanında 24 kişiye bulaştırdı"

-"Korona virüse yakalanan kişi karantina kurallarına uymazsa ağır cezalar kendisini bekliyor"

BURSA - Bursa'da Ramazan Bayramı'nda korona virüs taşıyan bir hastanın aynı apartmandaki kendi akrabalarından 24 kişiye virüs bulaştırmasının ardından, Kurban Bayramı öncesi tedbirler sıklaştırıldı. Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri kapı kapı dolaşarak virüs bulaşma ihtimali olan kişileri bilgilendiriyor. Ekipler, şikayeti olan kişilere de korona virüsü testi yaparak, Kurban Bayramı öncesi ziyaret uyarısı gerçekleştiriyor.

Türkiye'de korona virüs vakalarının en fazla görüldüğü şehirler arasında yer alan Bursa'da tedbirler sıklaştırıldı. Virüsün en fazla aile içi bulaşarak yayılması, Kurban Bayramı öncesi yetkileri tedirgin ediyor. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen, yakın akrabalarını ziyaret eden bir pozitifli hastanın aynı apartmanda aynı soyadı taşıyan 24 yakınına virüs bulaştırdığı tespit edilmişti. Kurban Bayramı'nda da bu tür olayların yaşanmaması için sosyal mesafeli ve maskeli bayramlaşma yapılması gerektiğinin altı çizilirken, Bursa Sağlık İl Müdürlüğü'ne bağlı filyasyon ekipleri de kapı kapı dolaşarak virüsün bulaşma ihtimali olan vatandaşları bilgilendiriyor.

Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, " Virüsün en çok aile içi bulaştığını görüyoruz. Sonuçta kendi iş ve sosyal hayatında virüsle karşılaşıp bunu eve taşıyan ve diğer insanları enfekte eden, onlara virüsü bulaştıran genç bir grup var. En çok virüsün bu genç grupta olduğunu görüyoruz. Kendi mahallelerine, evlerine geldiğinden insanların maske kullanmadıklarını ve bu maskeleri yakınlarının yanında çıkardıklarını ve onlarla birlikteyken ihmal ettiklerini çok net olarak tespit ediyoruz. Bu da bulaşın artmasını sağlayan en önemli faktörlerden bir tanesidir. Kafelerde, kahvehanelerde insanlar çay ve sigara içtikleri için maskelerini çıkartıyorlar. Mesafeye de uymadıkları için de ciddi problem oluyor" dedi.

"Tedbir almak zorunda kalınabilir"

"Asker uğurlama, düğün, taziye gibi toplu yerlerde çok fazla yakın temasların olduğuna şahit oluyoruz. Bursa'da da bu günlerde buna benzer şeyler çıktı" diyerek sözlerini sürdüren Kaşıkcı, "Bakanımız sosyal medyadan bunlara dikkat edilmesi gerektiği konusunda vurgu yapıyor. Bursa halkında özellikle hassasiyet rica ediyorum. Gerçekten yakınlarımızdan enfekte oluyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarında ciddi yoğunluk var. Çok hızlı normalleştik. Bu normalleşmenin etkisi de sayıların artmasına sebep oldu. Sokak düğünlerinde insanların dar alanlarda düğün yaptıklarını şahit oluyoruz. Yasak olmasına rağmen halı sahalarda oynuyorlar. Birbirleri ile sıkı temas halinde oluyorlar. Vatandaşımızın bu anlamda kendilerini rahat hissetmelerini gerektiren bir durum yok. Virüs yayılıyor ve salgın devam ediyor. Virüste bir gerileme yok. Önümüzdeki süreçleri de Bilim Kurulu ve bakanlığımız çok yakından takip ediyor. Aslında bu gevşeme ve sayılar devam ederse tedbir almak zorunda kalınacak. Burada vatandaşımız yine etkilenecek. İnsanların bilinçli davranması kendi sosyal hayatları için de çok isabetli olacak" ifadelerini kullandı.

Kurallara uymayanlara ceza kesiliyor

Korona virüsüne yakalanan birinin karantina kurallarına uymaması halinde cezai işlem yapılacağını dile getiren Kaşıkcı, "Biz cezai yaptırımla ilgili tebligat yapıyoruz. Bu kurallara uyulmazsa hıfzıssıhha kanununa göre sizi cezalandırmak zorunda kalabiliriz. Emniyet, jandarma ekipleri pozitif vakaları dışarıda görürse ceza uyguluyor. Şu an ilimizde de bu pozitif vakaları ev ev dolaşarak kontroller başladı. Eğer böyle bir kontrolde dışarıda olursalar ceza yiyecekler" diye konuştu.

"Bayramlaşma sosyal mesafe kurallarına uygun yapılmalı"

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşları da uyaran Kaşıkcı, "Bayramlaşma hususunda çok dikkatli olmaları gerekiyor. Geçtiğimiz bayramda bir kişinin pozitif olduğu bir ailede aynı soy adından 24 kişinin temaslı şekilde enfekte olduğunu gördük. Bayramlaşmak tabi ki bizim geleneklerimizde var. Bu yıl mesafe ve maskeyi koruyarak bayramlaşmak zorundayız. Dışarıdan eve gelen bir kişinin maskelerini doğru şekilde imha etmeleri, mümkünse duş almaları, eğer mümkün değilse, mutlaka ağız ve yüz bölgelerini çok fazla olmak kaydıyla sabunla yıkamalılar. Evdeki virüs yükü dediğimiz, yani dışarıdaki kişinin virüsü eve taşımasını çok azaltacaktır. Evinde pozitif olan vatandaşların ev içindeki izolasyonlarını çok iyi sağlamaları için gayret göstermelidir. Eğer evde tek tuvalet varsa pozitif vaka orayı kullandıysa mutlaka tuvaletlerin her kullanıldığında maskeli ve eldivenli birinin çamaşır suyunu sulandırarak kapı kolları musluk tuvalet dahil çok detaylı temizlenmesi gerekiyor. Çamaşır suyu ucuz bir şey" dedi.

Akraba apartmanında 1 kişi 24 kişiye virüs bulaştırdı, ekipler seferber oldu

Kurban Bayramı, Koronavirüs, Bursa, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 11:15

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Akraba apartmanında 1 kişi 24 kişiye virüs bulaştırdı, ekipler seferber oldu - Son Dakika
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