Akraba apartmanında 1 kişi 24 kişiye virüs bulaştırdı, ekipler seferber oldu - Son Dakika

Akraba apartmanında 1 kişi 24 kişiye virüs bulaştırdı, ekipler seferber oldu

Bursa'da Ramazan Bayramı'nda korona virüs taşıyan bir hastanın aynı apartmandaki kendi akrabalarından 24 kişiye virüs bulaştırmasının ardından, Kurban Bayramı öncesi tedbirler sıklaştırıldı.

Bursa'da Ramazan Bayramı'nda korona virüs taşıyan bir hastanın aynı apartmandaki kendi akrabalarından 24 kişiye virüs bulaştırmasının ardından, Kurban Bayramı öncesi tedbirler sıklaştırıldı. Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri kapı kapı dolaşarak virüs bulaşma ihtimali olan kişileri bilgilendiriyor. Ekipler, şikayeti olan kişilere de korona virüsü testi yaparak, Kurban Bayramı öncesi ziyaret uyarısı gerçekleştiriyor.

Türkiye'de korona virüs vakalarının en fazla görüldüğü şehirler arasında yer alan Bursa'da tedbirler sıklaştırıldı. Virüsün en fazla aile içi bulaşarak yayılması, Kurban Bayramı öncesi yetkileri tedirgin ediyor. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen, yakın akrabalarını ziyaret eden bir pozitifli hastanın aynı apartmanda aynı soyadı taşıyan 24 yakınına virüs bulaştırdığı tespit edilmişti. Kurban Bayramı'nda da bu tür olayların yaşanmaması için sosyal mesafeli ve maskeli bayramlaşma yapılması gerektiğinin altı çizilirken, Bursa Sağlık İl Müdürlüğü'ne bağlı filyasyon ekipleri de kapı kapı dolaşarak virüsün bulaşma ihtimali olan vatandaşları bilgilendiriyor.

Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, " Virüsün en çok aile içi bulaştığını görüyoruz. Sonuçta kendi iş ve sosyal hayatında virüsle karşılaşıp bunu eve taşıyan ve diğer insanları enfekte eden, onlara virüsü bulaştıran genç bir grup var. En çok virüsün bu genç grupta olduğunu görüyoruz. Kendi mahallelerine, evlerine geldiğinden insanların maske kullanmadıklarını ve bu maskeleri yakınlarının yanında çıkardıklarını ve onlarla birlikteyken ihmal ettiklerini çok net olarak tespit ediyoruz. Bu da bulaşın artmasını sağlayan en önemli faktörlerden bir tanesidir. Kafelerde, kahvehanelerde insanlar çay ve sigara içtikleri için maskelerini çıkartıyorlar. Mesafeye de uymadıkları için de ciddi problem oluyor" dedi.

"TEDBİR ALMAK ZORUNDA KALINABİLİR"

"Asker uğurlama, düğün, taziye gibi toplu yerlerde çok fazla yakın temasların olduğuna şahit oluyoruz. Bursa'da da bu günlerde buna benzer şeyler çıktı" diyerek sözlerini sürdüren Kaşıkcı, "Bakanımız sosyal medyadan bunlara dikkat edilmesi gerektiği konusunda vurgu yapıyor. Bursa halkında özellikle hassasiyet rica ediyorum. Gerçekten yakınlarımızdan enfekte oluyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarında ciddi yoğunluk var. Çok hızlı normalleştik. Bu normalleşmenin etkisi de sayıların artmasına sebep oldu. Sokak düğünlerinde insanların dar alanlarda düğün yaptıklarını şahit oluyoruz. Yasak olmasına rağmen halı sahalarda oynuyorlar. Birbirleri ile sıkı temas halinde oluyorlar. Vatandaşımızın bu anlamda kendilerini rahat hissetmelerini gerektiren bir durum yok. Virüs yayılıyor ve salgın devam ediyor. Virüste bir gerileme yok. Önümüzdeki süreçleri de Bilim Kurulu ve bakanlığımız çok yakından takip ediyor. Aslında bu gevşeme ve sayılar devam ederse tedbir almak zorunda kalınacak. Burada vatandaşımız yine etkilenecek. İnsanların bilinçli davranması kendi sosyal hayatları için de çok isabetli olacak" ifadelerini kullandı.

Kurallara uymayanlara ceza kesiliyor

Korona virüsüne yakalanan birinin karantina kurallarına uymaması halinde cezai işlem yapılacağını dile getiren Kaşıkcı, "Biz cezai yaptırımla ilgili tebligat yapıyoruz. Bu kurallara uyulmazsa hıfzıssıhha kanununa göre sizi cezalandırmak zorunda kalabiliriz. Emniyet, jandarma ekipleri pozitif vakaları dışarıda görürse ceza uyguluyor. Şu an ilimizde de bu pozitif vakaları ev ev dolaşarak kontroller başladı. Eğer böyle bir kontrolde dışarıda olursalar ceza yiyecekler" diye konuştu.

"BAYRAMLAŞMA SOSYAL MESAFE KURALLARINA UYGUN YAPILMALI"

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşları da uyaran Kaşıkcı, "Bayramlaşma hususunda çok dikkatli olmaları gerekiyor. Geçtiğimiz bayramda bir kişinin pozitif olduğu bir ailede aynı soy adından 24 kişinin temaslı şekilde enfekte olduğunu gördük. Bayramlaşmak tabi ki bizim geleneklerimizde var. Bu yıl mesafe ve maskeyi koruyarak bayramlaşmak zorundayız. Dışarıdan eve gelen bir kişinin maskelerini doğru şekilde imha etmeleri, mümkünse duş almaları, eğer mümkün değilse, mutlaka ağız ve yüz bölgelerini çok fazla olmak kaydıyla sabunla yıkamalılar. Evdeki virüs yükü dediğimiz, yani dışarıdaki kişinin virüsü eve taşımasını çok azaltacaktır. Evinde pozitif olan vatandaşların ev içindeki izolasyonlarını çok iyi sağlamaları için gayret göstermelidir. Eğer evde tek tuvalet varsa pozitif vaka orayı kullandıysa mutlaka tuvaletlerin her kullanıldığında maskeli ve eldivenli birinin çamaşır suyunu sulandırarak kapı kolları musluk tuvalet dahil çok detaylı temizlenmesi gerekiyor. Çamaşır suyu ucuz bir şey" dedi.

(İHA)

Akraba apartmanında 1 kişi 24 kişiye virüs bulaştırdı, ekipler seferber oldu

Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, Koronavirüs, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 10:27

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Akraba apartmanında 1 kişi 24 kişiye virüs bulaştırdı, ekipler seferber oldu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 10 kişi gözaltında Buğday ekili tarla alev alev yandı! Yangına müdahale etmek isteyen çiftçi yaşamını yitirdi Reytinglerde Müge Anlı ile yarışmaya hazırlanan Didem Arslan, rakibinin "kardeşim" dediği ismi transfer etti Başörtülü genç kızlara saldırı davasında karar bozuldu, sanık yeniden hakim karşısına çıkacak Bayram alışverişinden dönen baba ve 10 yaşındaki oğlu silahlı saldırıda öldü Bakan Akar: Türkiye'nin F-35 programından uzaklaştırılması, maliyetin düşürülmesine ilişkin riskler doğurdu İhanetin fotoğrafı! Eski futbolcu Evra, Hollandalı model Margaux Alexandra ile öpüşürken yakalandı Son Dakika: Türkiye'de 28 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 963 yeni vaka tespit edildi Trabzonspor yeni sezon formasını duygusal bir video ile tanıttı Şeyma Subaşı, aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu: Daha ne kadar saçmalayacaksınız, o benim abimdir Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar, Bodrum'da gürültü kirliliğine isyan etti Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı İstinat duvarına çarpan kamyonun sürücüsü yanarak feci şekilde can verdi Mahkeme öncesi kızına "Geliyorum" diyen şahıs, tutuklanmaktan kurtulamadı
Sahte para ile kurban pazarlığı yapan şüpheliler, kendilerini görüntüleyen kameramana uçan tekme ile saldırdı Sahte para ile kurban pazarlığı yapan şüpheliler, kendilerini görüntüleyen kameramana uçan tekme ile saldırdı         
17:03
Trabzon'daki Ayasofya Camii'ni açan Erdoğan, tarihi eserin dış cephesinin yapılmadığını görünce Bakan'a talimat verdi Trabzon'daki Ayasofya Camii'ni açan Erdoğan, tarihi eserin dış cephesinin yapılmadığını görünce Bakan'a talimat verdi         
16:45
Eser Yenenler, ilk kez zayıf olduğu dönemlerden fotoğrafını paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti Eser Yenenler, ilk kez zayıf olduğu dönemlerden fotoğrafını paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti         
15:55
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı         
15:47
HDP'den, eşine şiddet uygulayan Muş Milletvekili Mensur Işık'a ceza HDP'den, eşine şiddet uygulayan Muş Milletvekili Mensur Işık'a ceza         
15:23
İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için "Bize sığının" yazısı astılar         
15:07
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti         
14:30
Ankara'da firmaları tehdit ederek rüşvet alan vergi müfettişi ve serbest muhasebeci suçüstü yakalandı Ankara'da firmaları tehdit ederek rüşvet alan vergi müfettişi ve serbest muhasebeci suçüstü yakalandı         
14:09
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi         
13:50
Beşiktaş'ın da ilgilendiği Erkan Eyibil için Trabzonspor da devreye girdi Beşiktaş'ın da ilgilendiği Erkan Eyibil için Trabzonspor da devreye girdi         
13:49
70 yaşındaki adam, yem verdiği kurbanlık boğanın saldırısında öldü 70 yaşındaki adam, yem verdiği kurbanlık boğanın saldırısında öldü         
13:45
Koronavirüs testi için cezaevinden çıkan hükümlüyü, kocası hastane önünden kaçırdı Koronavirüs testi için cezaevinden çıkan hükümlüyü, kocası hastane önünden kaçırdı         
13:27
Bursa'da 51 suçtan kaydı bulunan kapkaççıyı elindeki yara bandı yakalattı Bursa'da 51 suçtan kaydı bulunan kapkaççıyı elindeki yara bandı yakalattı         
12:59
Aynı adamla sevgili olan ikiz kardeşler, aynı anda hamile kalmak istiyor Aynı adamla sevgili olan ikiz kardeşler, aynı anda hamile kalmak istiyor         
12:20
Filistinli genç Filistinli genç "Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?" diye soran muhabiri tokatladı         
12:05
Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı         
11:47
Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun? Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun?         
11:28
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ayasofya'daki hutbede Atatürk'e dil uzatma söz konusu değil Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ayasofya'daki hutbede Atatürk'e dil uzatma söz konusu değil         
11:17
Korona dönemine ilişkin ankette Ekrem İmamoğlu zirveye oturdu, Mansur Yavaş dördüncü sırada kaldı Korona dönemine ilişkin ankette Ekrem İmamoğlu zirveye oturdu, Mansur Yavaş dördüncü sırada kaldı         
11:12
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına "Erotik fotoğraf gönder" diye mesaj atmış         
10:56
Demet Akalın, yurt dışından alışveriş yaparken dolandırıldı Demet Akalın, yurt dışından alışveriş yaparken dolandırıldı         
10:22
15 Temmuz gecesi darbecilere direnen Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu emekli edildi 15 Temmuz gecesi darbecilere direnen Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu emekli edildi         
10:15
İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Akıncı vefat etti İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Akıncı vefat etti         
09:53
Üsküdar'da 125 santimlik dev bir iguana bulundu Üsküdar'da 125 santimlik dev bir iguana bulundu         
09:27
4 katlı binanın bodrum katında facia! Anneanne ile 8 yaşındaki torunu feci şekilde can verdi 4 katlı binanın bodrum katında facia! Anneanne ile 8 yaşındaki torunu feci şekilde can verdi         
09:06
Karslı iki kardeş 2 metrelik yayın balığı yakaladı Karslı iki kardeş 2 metrelik yayın balığı yakaladı         
08:38
Son Dakika: Altın dün olduğu gibi bugüne de rekorla başladı Son Dakika: Altın dün olduğu gibi bugüne de rekorla başladı         
08:37
Bursaspor Başkanı Mesut Mestan: İrfan Buz, futbolcular döver diye Özer'i otobüse almamış Bursaspor Başkanı Mesut Mestan: İrfan Buz, futbolcular döver diye Özer'i otobüse almamış         
08:11
Belediye başkanının yasak aşk skandalında 2. perde! Şoförün karısı konuştu: Kumpasa alet edildim Belediye başkanının yasak aşk skandalında 2. perde! Şoförün karısı konuştu: Kumpasa alet edildim         
07:48
Akrabalar arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kardeş hayatını kaybetti Akrabalar arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kardeş hayatını kaybetti         
03:59
Konya'da ekili tarlada keşfedilen derin obruklar çiftçileri korkutuyor Konya'da ekili tarlada keşfedilen derin obruklar çiftçileri korkutuyor         
16:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2020 04:49:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Akraba apartmanında 1 kişi 24 kişiye virüs bulaştırdı, ekipler seferber oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei