Akraba cinayetinden cezaevine gönderilen zanlı karısını öldürme suçundan da tutuklandı - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesinde, darbettiği akrabasının ölümüne neden olduğu gerekçesiyle cezaevine gönderilen, daha sonra yürütülen soruşturmada hamile karısını da öldürdüğü ortaya çıkarılan zanlı "eşe karşı kasten öldürme" suçundan da tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, sazlık alanda Suriye uyruklu Rim A'nın (23) cesedinin bulunmasına ilişkin Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 18 Ocak'ta kocası Nasır A'nın 6 yakınını gözaltına alan polis, olaya karıştıkları iddiasıyla 4 şüpheliyi daha yakaladı.

??????????????Darbettiği eşinin kuzeninin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle cezaevinde olan Nasır A. ile soruşturmanın devamında gözaltına alınan 10 yakını, işlemlerinin ardından Erdemli Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Nasır A, "eşe karşı kasten öldürme" suçundan da tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla salıverildi.

Akdeniz Mahallesi Uygur Sokak'ta yaşayan Suriyeli Nasır A, darbettiği karısının kuzeni Muhammet A'nın ölümüne neden olduğu iddiasıyla 9 Ocak'ta tutuklanmış, zanlının karısı Rim A'nın da bir süredir kayıp olmasından şüphelenilmesi üzerine Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 6 kişiyi gözaltına alan polis, 23 yaşındaki hamile kadının öldürüldükten sonra sazlık alana gömüldüğünü belirlemişti.

Nasır A'nın bir tartışma sonucunda karısını öldürdüğü, olayı gören kuzenini de tanık olmaması amacıyla darbettiği ileri sürülmüştü.