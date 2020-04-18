Akraba evlilikleri kas hastalıklarına zemin hazırlıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akraba evlilikleri kas hastalıklarına zemin hazırlıyor - Son Dakika

Akraba evlilikleri kas hastalıklarına zemin hazırlıyor

6 saat önce

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Koşuyolu Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Nörolojisi Uzmanı Prof. Dr.

Akraba evlilikleri kas hastalıklarına zemin hazırlıyor, System.String[]

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Koşuyolu Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Nörolojisi Uzmanı Prof. Dr. Haluk Aydın Topaloğlu, nadir görülen hastalıklar sınıflandırmasında yer alan kas hastalıklarının yüzde 80'inin genetik geçiş gösterdiğini belirterek, Türkiye'de her dört evli çiftten birinin akraba evliliği yaşamasının bu anlamda riski artırdığını bildirdi.

Prof. Dr. Topaloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "kas distrofisi" olarak tanımlanın kas hastalıklarının genetik geçişli olmakla birlikte, belirtilerinin farklı yaşlarda ortaya çıkabildiğini aktardı.

Hastalıkların oluşturduğu şikayetleri kontrol altına alabilmek ve hastanın yaşam kalitesini artırabilmek için erken tanının önemine işaret eden Topaloğlu, hastalığın seyri açısından başlama yaşının da çok önemli olduğunu belirtti.

Topaloğlu, doğumla birlikte başlayan hastalıklarda seyir ömür boyu daha ağır olurken, 20'li yaşlardan sonra başlaması durumunda daha hafif seyredebildiğini anlatarak, bu tür hastalarda yaşam süresinin, iyi bir tıbbi bakım ve hastanın genel sağlığının korunmasıyla geçmişe oranla 15-20 yıl uzadığını vurguladı.

Prof. Dr. Haluk Aydın Topaloğlu, şunları kaydetti:

"Çiftlerde akraba evliliği olması, ailede kas hastalığı öyküsünün bulunması, gebelik sırasında bebeğin anne karnındaki hareketlerinin azlığı ya da bebeğin suyunun az veya fazla olması doğacak çocukta kas hastalıklarının görülüp görülmeyeceğine dair bize ipuçları verir. Ancak kas distrofilerinin çoğunda belirtiler, çocuklukta ya da gençlik yıllarında ortaya çıkmaya başlar. Çocuğun hareketleri yavaştır, hareketsizdir ve sık sık da düşür. Bununla birlikte beslenme sorunlarıyla birlikte solunum veya yutma sıkıntıları da gözlenir. Nadir görülen hastalıklar sınıflandırmasında yer alan kas hastalıklarının yüzde 80'i genetik geçiş göstermektedir. Türkiye'de her dört evli çiftten birinin akraba evliliği yaşaması bu anlamda riski artırmaktadır."

Erkek çocuklarda daha sık görülüyor

Bazen kız çocuklarının da taşıyıcı olabileceğini aktaran Prof. Dr. Topaloğlu, "Dünyada da ülkemizde de yaklaşık her 3500-4000 erkek çocuğundan 1'inde görülebilen Duchenne Musküler Distrofisi (DMD) çocuklarda ilerleyici kas yıkımı ve zayıflığına neden olan genetik bir hastalıktır. Hastalığın ön belirtisi çocuğun geç yürümesidir. Normalde çocuklar 13-14, en fazla 16 aylıkken yürür ama bu çocuklar daha geç yürür ve geç konuşurlar. Ancak en bilindik ve çarpıcı belirtileri koşarken arkadaşlarından geri kalması ve merdiven çıkmada zorluktur." ifadelerini kullandı.

Erkek çocukları etkileyen bir başka kas hastalığı olan Becker Musküler Distrofisi'nin (BMD) DMD'ye benzer belirtiler gösterse de semptomlarının daha hafif olduğunu anlatan Topaloğlu, bu hastaların başlangıç yaşının da daha geç olduğunu, hastalığın ergenlik döneminde ya da daha ileri yaşlarda ortaya çıktığını kaydetti.

SMA önemli bir sorun

Prof. Dr. Topaloğlu, Miyotonik Musküler Distrofi'nin hem erkek hem de kadınlarda ortaya çıkabilen bir sorun olduğuna dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

"Bu hastalar kaslarını kastıktan sonra gevşetmekte güçlük çekerler (örneğin el sıkıştıktan sonra ellerini gevşetmek gibi). Hem erkekleri hem de kadınları etkileyebilir ve semptomlar genellikle 20'li yaşlarda gözlenmeye başlanır. Ancak ebeveynden çocuğa aktarılması durumunda hastalığın başlangıç yaşının giderek düştüğü gözleniyor. Hastalığın kendi içerisinde iki farklı tipi vardır. Ağır tipte olanda solunum yetmezliği yaşanabiliyor. Hafif tipinde günlük yaşantı çok etkilenemez. Ancak hastalar genelde kendilerini yorgun hisseder. Kan şekeri düşüklüğü ve katarakt da yaşanabilecek bazı sorunlar arasında yer alıyor."

Kabaca kas yorgunluğu olarak tanımlanan miyasteninin genetik ve bağışıklık sisteminden olmak üzere iki nedenle ortaya çıktığını, bağışıklık sistemi kaynaklı hastalığın romatizmal bir yapıya sahip olduğunu ifade eden Prof. Dr. Topaloğlu, kas kaybı ve zayıflığına sebep olan Spinal Musküler Atrofi'nin (SMA) ise ülkede her 6 bin yeni doğanın birinde görülen önemli bir sorun olduğunu anlatttı.

Topaloğlu, SMA'lı yeni doğan bebeklerin bir kısmının ilk bir yıl içinde yaşamını kaybettiğini anlatarak, bir kısmının ise ilerleyen yıllarda yürüyebileceğini ama yürüyüşünde problem olduğunu, belli bir zaman sonra solunum sorunları yaşanabileceğini ve solunum cihazına ihtiyaç olabileceğini aktardı.

Prof. Dr. Topaloğlu, "Erken dönemde tanınan bebek ve çocuklarda daha etkin olmakla birlikte nusinersen etken maddeli ekson düzelten ilaç SGK geri ödeme kapsamında seçilmiş hastalarda yararlı olabilir. Gen tedavisi ise yeni bir tedavi yöntemi olarak gelecektir." ifadelerini kullandı.

"Genetik danışma tek yol gösterici programdır"

Nöromusküler hastalıklarda belirli bir tanı algoritmasının bulunmadığını, ayrıntılı öykü ve fizik muayene ile tanıya yaklaşılacağını ancak gerçek tanıya ulaştıran çok sayıda ve uygun gen testinin bulunduğunu belirten Topaloğlu, şunları kaydetti:

"Burada en önemli husus akraba evliliğinin varlığı ve ailede başka bireylerin benzer hastalığının bulunmasının sorgulanmasına dayanır. Erken ve doğru tanı bizi tedavi olanaklarının araştırılmasına yönlendirir. Hayat standardı, yaşam kalitesi, fizyoterapi, bazı ilaçlar ve sosyal çevre ile aile yapısı önem kazanmaktadır. Sayısı az olmakla birlikte bazı genetik hastalıklar tedavi edilirler, erken tanı yapılırsa aileye gelecek benzer hasta bebeklerin doğmasının önüne geçilme imkanı doğar. Buna genetik danışma denir. Ülkemizde konusunda deneyimli çok sayıda genetik uzmanı ve çocuk nöroloji hekimi var. Geniş laboratuvar olanaklarıyla hızlı bir tempoda sonuç verilir. Genetik danışma tek yol gösterici programdır ve bundan yararlanmak için istekte bulunulması yeterlidir."

Genetik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 02:24 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Survivor'da Nisa, Sercan'ı reddetti: Seni ağabeyim olarak görüyorum
Tartışmaların odağındaki Prof. Ovalı: İlaç o kadar etkili ki, çok kısa sürede hastaların düzelmesini umut ediyoruz Tahliye olduğu günün akşamında vurulan kişinin sevinci yarım kaldı Nesli tükenmekte olan kızıl kuyruklu şahin, Erzincan'da ortaya çıktı Büyük takımlar Alanyasporlu N'Sakala'nın peşinde Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın damadı Prof. Dr. Mustafa Er, hayatını kaybetti BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, yeni kredi düzenlemesinin detaylarını anlattı Gümüşhane'de Pamukkale travertenlerini anımsatan görüntü! Sondajdan kalsiyum karbonatlı su fışkırdı Şamil Tayyar, Twitter'da Erdoğan'la fotoğraf paylaşan AK Partililere gönderme yaptı: HTS kayıtlarını da paylaşsanıza Vatandaş, yardım dağıtan İBB yetkililerinin önünü kesti: Sadece CHP'lilere dağıtıyorsunuz Erdoğan, "45 günde bitireceğiz" dediği hastanelerin yapımını havadan inceledi Zonguldak, koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçti Alanya'da cadde ve sokaklar boşaldı, kediler sokaklarda, turistler balkonda güneşlendi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Atatürk Havalimanı'na inşa edilen hastanenin her odasının yoğun bakım olabileceğini aktardı Sağlık çalışanları için "Bize yük oldular" diyen Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, özür diledi
İtalya'da 18 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 482 artarak 23 bin 227'ye yükseldi İtalya'da 18 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 482 artarak 23 bin 227'ye yükseldi         
20:10
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste şifa bulan hasta sayımız 10 binin üzerine çıktı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste şifa bulan hasta sayımız 10 binin üzerine çıktı         
19:59
Son Dakika: Türkiye'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 121 artarak 1890'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 121 artarak 1890'a yükseldi         
19:53
Nesli tükenmekte olan vaşak, Bayburt'ta bitkin halde görüntülendi Nesli tükenmekte olan vaşak, Bayburt'ta bitkin halde görüntülendi         
19:45
İBB'de ödüllü Raylı Sistem Projeler Müdürü Aslı Şahin Akyol, görevden alındı İBB'de ödüllü Raylı Sistem Projeler Müdürü Aslı Şahin Akyol, görevden alındı         
19:28
Adana İl Sağlık Müdürlüğü, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin sahra hastanesini inceledi Adana İl Sağlık Müdürlüğü, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin sahra hastanesini inceledi         
19:25
Son Dakika: 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkış yasağı 15 gün süreyle uzatıldı Son Dakika: 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkış yasağı 15 gün süreyle uzatıldı         
18:53
Teknoloji uzmanı Hakkı Alkan, koronavirüse yakalandı Teknoloji uzmanı Hakkı Alkan, koronavirüse yakalandı         
18:52
Koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır? Uzman isim belirtileri tek tek sıraladı Koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır? Uzman isim belirtileri tek tek sıraladı         
18:46
Robeto Mancini: İbrahimovic, Messi ve Ronaldo ile aynı seviyede Robeto Mancini: İbrahimovic, Messi ve Ronaldo ile aynı seviyede         
18:44
Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic'in sakallı hali dikkat çekti Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic'in sakallı hali dikkat çekti         
18:13
Van Valisi, korona hastalarını gizleyen muhtarla ilgili konuştu: Bizi sıkıntıya sokacak Van Valisi, korona hastalarını gizleyen muhtarla ilgili konuştu: Bizi sıkıntıya sokacak         
18:03
Son Dakika: ABD'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten son 24 saatte 3 bin 800 kişi yaşamını yitirdi Son Dakika: ABD'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten son 24 saatte 3 bin 800 kişi yaşamını yitirdi         
17:05
Sokağa çıkma yasağında aracıyla tehlikeli hareketler yapan sürücü Sokağa çıkma yasağında aracıyla tehlikeli hareketler yapan sürücü "Şeytana uydum" dedi         
17:02
Meksika liginde 5 yıllığına küme düşme kaldırıldı Meksika liginde 5 yıllığına küme düşme kaldırıldı         
17:02
Galatasaray'ın eski hocası Prandelli'den olay sözler: 2. oldum, beni kovdular Galatasaray'ın eski hocası Prandelli'den olay sözler: 2. oldum, beni kovdular         
16:58
Sağlık çalışanları için Sağlık çalışanları için "Bize yük oldular" diyen Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, özür diledi         
16:54
ABD'de yapılan korona deneyleri basına sızdı: Virüs güneş ışığıyla ölüyor ABD'de yapılan korona deneyleri basına sızdı: Virüs güneş ışığıyla ölüyor         
16:53
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Atatürk Havalimanı'na inşa edilen hastanenin her odasının yoğun bakım olabileceğini aktardı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Atatürk Havalimanı'na inşa edilen hastanenin her odasının yoğun bakım olabileceğini aktardı         
16:51
İngiltere'de 18 Nisan'da açıklanan verilere göre son 24 saatte 888 kişi daha koronavirüsten öldü İngiltere'de 18 Nisan'da açıklanan verilere göre son 24 saatte 888 kişi daha koronavirüsten öldü         
16:50
UMH birlikleri, Hafter'in ikmal merkezi Tarhune kent merkezine yaklaştı UMH birlikleri, Hafter'in ikmal merkezi Tarhune kent merkezine yaklaştı         
16:44
Bakan Albayrak: Esnaf ve sanayicimize toplamda 70 milyar liralık finansman sağladık Bakan Albayrak: Esnaf ve sanayicimize toplamda 70 milyar liralık finansman sağladık         
16:22
Güzel spor spikeri Diletta Leotta, sandalyede yaptığı egzersizle mest etti Güzel spor spikeri Diletta Leotta, sandalyede yaptığı egzersizle mest etti         
16:21
Alanya'da cadde ve sokaklar boşaldı, kediler sokaklarda, turistler balkonda güneşlendi Alanya'da cadde ve sokaklar boşaldı, kediler sokaklarda, turistler balkonda güneşlendi         
16:18
Otomobilin çarpıp minibüsün üzerinden geçtiği gencin son anları kamerada Otomobilin çarpıp minibüsün üzerinden geçtiği gencin son anları kamerada         
16:09
Manchester United, kalan maçları taraftarsız oynarsa 21 milyon sterlin kaybedebilir Manchester United, kalan maçları taraftarsız oynarsa 21 milyon sterlin kaybedebilir         
16:01
Al Hilal Falcao'ya, Galatasaray'da kazandığının iki katını teklif edecek Al Hilal Falcao'ya, Galatasaray'da kazandığının iki katını teklif edecek         
16:00
Karantinada olan Yasmin Erbil, Instagram'dan göbek dansı yaptığı anları paylaştı Karantinada olan Yasmin Erbil, Instagram'dan göbek dansı yaptığı anları paylaştı         
15:59
Totti'den evlilik itirafı: Kedi yüzünden eşimle boşanıyorduk Totti'den evlilik itirafı: Kedi yüzünden eşimle boşanıyorduk         
15:49
Zonguldak, koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçti Zonguldak, koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçti         
15:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2020 20:49:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Akraba evlilikleri kas hastalıklarına zemin hazırlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]