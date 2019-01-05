Akraba İki Aile Arasında Pompalı Tüfekli Çatışma Çıktı
51 dakika önce
Akraba iki aile arasında pompalı tüfekli çatışma çıktıGAZİANTEP - Gaziantep'te akraba iki aile arasında pompalı tüfekle çatışma çıktı.
Akraba iki aile arasında pompalı tüfekli çatışma çıktı
GAZİANTEP - Gaziantep
'te akraba iki aile arasında pompalı tüfekle çatışma çıktı. Olayda çok sayıda kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 05:06 Kaynak: İHA
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