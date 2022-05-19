Akraba iki aile arasında silahlı arazi kavgası: 2 ölü, 2 ağır yaralı - Son Dakika
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Akraba iki aile arasında silahlı arazi kavgası: 2 ölü, 2 ağır yaralı

19.05.2022 12:02
Akraba iki aile arasında silahlı arazi kavgası: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden husumetli olan akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ağır yaralandı.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden husumetli olan akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ağır yaralandı.

Olay, Oğuzeli ilçesine bağlı kırsal Taşlı Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, aralarında arazi anlaşmazlığından dolayı husumet bulunan akraba iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında silahlarını çıkaran iki grup, birbirlerine kurşun yağdırdı. Silahlı kavgada vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Ömer Karakan (55), Mehmet Karakan (59) ve Ahmet Karakan (58) ile Osman karakan da ağır yaralandı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine mahalleye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Ömer Karakan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Mehmet ile Ahmet Karakan ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Oğuzeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Ahmet Karakan doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamazken Mehmet Karakan'ın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Kavgada ağır yaralanan Osman karakan Nizip Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Osman Karakan, Nizip Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Gaziantep'te sevk edildi.

Kavgada hayatını kaybeden Ömer ile Ahmet Karakan'ın cenazeleri otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Jandarma ekipleri mahallede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken kavgayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Said Vakkas Yağcı - Muhammet Abdulkadir Esen/İHA)

Akraba iki aile arasında silahlı arazi kavgası: 2 ölü, 2 ağır yaralı
Akraba iki aile arasında silahlı arazi kavgası: 2 ölü, 2 ağır yaralı
Akraba iki aile arasında silahlı arazi kavgası: 2 ölü, 2 ağır yaralı
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Kaynak: İHA

Mehmet Karakan, Gaziantep, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akraba iki aile arasında silahlı arazi kavgası: 2 ölü, 2 ağır yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akraba iki aile arasında silahlı arazi kavgası: 2 ölü, 2 ağır yaralı - Son Dakika
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