Akraba iki aile kavga etti: 3 yaralı - Son Dakika

Akraba iki aile kavga etti: 3 yaralı
SAKARYA'nın Erenler ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1'i kadın 3 kişi yaralanırken, 4 kişi gözaltına alındı.
SAKARYA'nın Erenler
ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1'i kadın 3 kişi yaralanırken, 4 kişi gözaltına alındı.
Olay gece saatlerinde, Erenler Küpçüler Yeni Mahalle Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde meydana geldi. Birbirleriyle akraba olan iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada pompalı tüfekle ateş açıldı. Saçmaların isabet ettiği Gülser T., Doğan T. ve Tugay T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralanan 3 kişiyi Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri olay yerinde 4 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
- Sakarya
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