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Akraba iki ailenin ahır yeri kavgasında 2 kardeş hayatını kaybetmişti! Dehşet anları kamerada - Son Dakika

Akraba iki ailenin ahır yeri kavgasında 2 kardeş hayatını kaybetmişti! Dehşet anları kamerada

18.11.2021 14:25

Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında çıkan ahır yapma kavgasında 2 kardeş hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı. Kavganın ardından 6 kişi gözaltına alınırken, o anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde taşların havada uçuştuğu görülmekte.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Karakuzu kırsal Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, akraba olan iki ailenin fertleri arasında ahır yapma yeri nedeniyle tartışma çıktı.

AİLELERİN AHIR KAVGASINDA 2 KİŞİ ÖLDÜ

Arsaya ahır yapmak isteyen ailenin fertleri ile yapılmasına karşı çıkan ailenin fertleri arasında, silahların da kullanıldığı kavgada Abit Kaya (35) ve Ali Kaya (26) kardeşler hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı.

KAVGANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ahır yeri nedeniyle çıkan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği kavganın dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kavga eden taraflar ve yerde yatan yaralılar yer alıyor. Taşların havada uçuştuğu kavgayı araya giren kadınlar engellemeye çalışırken, jandarma ekiplerinin de havaya ateş açarak tarafları uzaklaştırmak için çaba harcadığı gözlendi.

Akraba iki ailenin ahır yapmak kavgasında 2 kardeş hayatını kaybetmişti! Dehşet veren anların görüntüsü ortaya çıktı

NE OLMUŞTU?

Edinilen bilgiye göre, akraba olan iki ailenin fertleri arasında ahır yapma yeri nedeniyle tartışma yaşandı. Arsaya ahır yapmak isteyen ailenin fertleri ile yapılmasına karşı çıkan ailenin fertleri arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada Abit Kaya (35), Ali Kaya (26), Ahmet K., Kemal P. ve isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine giden jandarma ekipleri kavgaya müdahale ederek ayırırken yaralılardan 4'ü Viranşehir Devlet Hastanesine, 2'si ise Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki hastaneye kaldırıldı. Doktorların Viranşehir Devlet Hastanesinde müdahale ettiği yaralılardan Ali Kaya ve Abit Kaya kardeşler kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kavga sonrası hastaneye giden şahısların yakınları, ölüm haberiyle birlikte sinir krizleri geçirdi. Jandarma ekiplerinin mahalledeki güvenlik önlemleri devam ederken kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından bölgede çalışma başlatan jandarma ekipleri, kavgaya karıştıkları ileri sürülen 6 kişiyi, 1 tabancayla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan 6 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. -

Akraba iki ailenin ahır yeri kavgasında 2 kardeş hayatını kaybetmişti! Dehşet anları kamerada

Viranşehir, Şanlıurfa, Jandarma, Ahır, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Akraba iki ailenin ahır yeri kavgasında 2 kardeş hayatını kaybetmişti! Dehşet anları kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akraba iki ailenin ahır yeri kavgasında 2 kardeş hayatını kaybetmişti! Dehşet anları kamerada - Son Dakika
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