Akraba kavgası kanlı bitti! Kurşunların hedefi olan baba ile oğul yaşamını yitirdi - Son Dakika

Akraba kavgası kanlı bitti! Kurşunların hedefi olan baba ile oğul yaşamını yitirdi

28.05.2021 10:30
Akraba kavgası kanlı bitti! Kurşunların hedefi olan baba ile oğul yaşamını yitirdi, System.String[]

Kayseri'de akrabalar arasında sebebi henüz bilinmeyen bir tartışma yaşandı. Kısa süre sonra tartışmanın büyümesiyle kavgaya dönen olayda, 20 yaşındaki genç ve babasına silahla ateş açıldı. Kurşunların hedefi olan genç olay yerinde yaşamını yitirirken, baba ise kaldırıldığı hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırıyı gerçekleştiren şahıslardan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Buğdaylı Mahallesi 4221. sokak üzerinde meydana gelen olayda akraba oldukları öğrenilen E.D., H.M.D. ile İbrahim A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kavgaya dönüşen olayda E.D. ve H.L.D., yanlarında bulundurdukları tabanca ile ateş açtı. Kurşunların hedefi olan İbrahim A. ile oğlu Yunus A. (20) yaralanırken şüpheli şahıslar olay yerinden kaçtı.

Akraba kavgası kanlı bitti! Kurşunların hedefi olan baba ile oğul hayata tutunamadı

GENÇ OĞLAN OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Yapılan ilk müdahalede Yunus A.'nın hayatını kaybettiği belirlenirken ağır yaralanan baba İbrahim A., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Akraba kavgası kanlı bitti! Kurşunların hedefi olan baba ile oğul hayata tutunamadı

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, olayla ilgili çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan ve aralarında E.D. ile H.L.D.'nin de bulunduğu 7 kişi, Adli Tabiplikte yapılan sağlık muayenesinin ardından işlemleri yapılmak üzere adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkan şahıslardan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan ağır yaralanan İbrahim A. da hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İbrahim A.'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Akraba kavgası kanlı bitti! Kurşunların hedefi olan baba ile oğul yaşamını yitirdi

Kocasinan, Kayseri, Silah, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Akraba kavgası kanlı bitti! Kurşunların hedefi olan baba ile oğul yaşamını yitirdi - Son Dakika


YORUMLAR (7)
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