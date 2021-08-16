Kılıçgediği köyünde Uzun aileleri arasında kız alıp verme meselesinden çıkan tartışma taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.
Silahların da kullanıldığı kavgada Ferhat, Halit ve İkram Uzun olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 8 kişi il merkezi ve ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı.
Bölgeye çok sayıda jandarma ve ambulans sevk edildi. Jandarma köye giriş çıkışlara izin vermezken, köyde ve ilçe hastanesi önünde geniş güvenlik önlemi alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › 3. Sayfa › Akraba kavgası katliama dönüştü: 3 ölü, 8 yaralı - Son Dakika