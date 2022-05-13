Akraba kavgasında kan aktı: 1 yaralı - Son Dakika
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Akraba kavgasında kan aktı: 1 yaralı

13.05.2022 09:33

Akraba kavgasında kan aktı: 1 yaralı Bursa'da iki akraba arasında meydana gelen tartışmada silahlar çekildi.

Akraba kavgasında kan aktı: 1 yaralı

BURSA - Bursa'da iki akraba arasında meydana gelen tartışmada silahlar çekildi. Bir kişi yaralandı.

Gemlik ilçesi Balıkpazarı mahallesi Orhan Keskin sokak üzerinde meydana gelen olayda E.L. isimli şahıs göğüs bölgesinden 3 kurşun ile yaralandı. Şüphelinin olay bölgesinden yaya olarak kaçtığı öğrenilirken, göğüs kısmına aldığı kurşunlarla ağır yaralanan E.L. olay yerinde ambulans içinde yapılan müdahalenin ardından Gemlik Devlet hastanesine kaldırıldı.

Akraba olduğu öğrenilen ve olayın zanlısı olduğu öne sürülen zanlı Ü.E.'nin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

Akraba kavgasında kan aktı: 1 yaralı
Akraba kavgasında kan aktı: 1 yaralı
Akraba kavgasında kan aktı: 1 yaralı
Akraba kavgasında kan aktı: 1 yaralı
Akraba kavgasında kan aktı: 1 yaralı
Akraba kavgasında kan aktı: 1 yaralı

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Son dakika haberi | Bursa'da akrabalar arasında silahlı kavga : 1 yaralı Son dakika haberi | Bursa'da akrabalar arasında silahlı kavga : 1 yaralı İki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı İki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Akraba kavgasında kan aktı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akraba kavgasında kan aktı: 1 yaralı - Son Dakika
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