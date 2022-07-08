Akraba olan husumetli ailelerin silahlı kavgasında 1 kişi öldü - Son Dakika
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Akraba olan husumetli ailelerin silahlı kavgasında 1 kişi öldü

08.07.2022 03:50
Akraba olan husumetli ailelerin silahlı kavgasında 1 kişi öldü

Uşak'ta akrabalık bağı bulunan husumetli iki grup arsında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Uşak'ta akrabalık bağı bulunan husumetli iki grup arsında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, akraba oldukları öğrenilen 2 grup, Uşak'ta merkeze bağlı Ortaköy meydanında karşılaştı. Gruplar arasında çıkan kavganın ardından silahlar çekildi. Silahlı kavgada Ertuğrul Topbay (49) silahla vurularak ağır yaralandı. İhbarlar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Topbay'ı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Şahıs, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaya ilişkin kavgaya karıştığı tespit edilen 4 kişi de jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Ekiplerce olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - UŞAK

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Akraba olan husumetli ailelerin silahlı kavgasında 1 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akraba olan husumetli ailelerin silahlı kavgasında 1 kişi öldü - Son Dakika
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